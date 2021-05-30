Meteoroloji harita yayınlayarak uyardı!

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR: Batı ve iç kesimlerde genellikle batılı ve kuzeybatılı, Akdeniz bölgesinde güneyli; doğu kesimlerde ise güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatılı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (30-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Son radar verileri ve meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün(Cumartesi) öğleden sonra Ordu ve Giresun il geneli ile Sivas'ın kuzeybatısı (Koyulhisar, Suşehri, Akıncılar, Gölova) ve Tokat'ın kuzeybatısında (Erbaa, Niksar, Başçiftlik, Reşadiye, Almus) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydan gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatılı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.