Meteoroloji il il uyardı! O bölgeleri sağanak yağmur vuracak...

Meteoroloji, Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van’ın doğu, Ağrı’nın güneydoğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceğini bildirdi.

Kuzey, iç ve doğu kesimleri ise parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak Öğle saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van’ın doğu, Ağrı’nın güneydoğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görülecek.

Rüzgar öğle saatlerinde Güney Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.