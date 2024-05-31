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Meteoroloji sarı alarm verdi kuvvetli yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahminlerini açıkladı.

Meteoroloji sarı alarm verdi kuvvetli yağış geliyor!

Meteoroloji sarı alarm verdi kuvvetli yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahminlerini açıkladı.

31 Mayıs 2024 Cuma 11:20

Yapılan incelemelere göre, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Öte yandan hava sıcaklığı Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarların ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KARADENİZ'E KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanları şu uyarıları yayınladı:

'Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.'

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Meteoroloji Sarı Alarm Verdi Kuvvetli Yağış Geliyor!
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