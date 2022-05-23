Meteoroloji’den 74 ile sağanak yağış uyarısı

Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Hatay çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Düzce, Bolu, Karabük çevreleri, Kocaeli ve Sakarya’nın iç kesimleri, Osmaniye çevreleri, Adana’nın doğu, Kahramanmaraş’ın batı ilçeleri ve Hatay’ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların; Düzce, Bolu, Karabük çevreleri, Kocaeli ve Sakarya’nın iç kesimleri, Osmaniye çevreleri, Adana’nın doğu, Kahramanmaraş’ın batı ilçeleri ve Hatay’ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgârın, yarın sabah saatlerinden sonra Doğu Akdeniz kıyılarında, zamanla Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.