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MHP deprem inceleme heyeti kurdu!

MHP, “Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti” kurdu. 7 milletvekili, depremzede vatandaşlarla bir araya gelecek, kurumlar ve STK’larla istişarelerde bulunacak. Ancak kurulan heyette depremin merkezi olan Kahramanmaraş’ın MHP milletvekili olan Zuhal Karakoç Dora’nın yer almaması dikkat çekti.

MHP deprem inceleme heyeti kurdu!

MHP deprem inceleme heyeti kurdu!

MHP, “Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti” kurdu. 7 milletvekili, depremzede vatandaşlarla bir araya gelecek, kurumlar ve STK’larla istişarelerde bulunacak. Ancak kurulan heyette depremin merkezi olan Kahramanmaraş’ın MHP milletvekili olan Zuhal Karakoç Dora’nın yer almaması dikkat çekti.

02 Temmuz 2023 Pazar 11:44

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin neden olduğu kayıpların acısının halen taze olduğunu hatırlattı. MHP olarak depremzedelerin hayatlarını en kısa sürede normale döndürme yolunda çaba gösterdiklerini kaydetti.

Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla, “Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti” oluşturulduğunu duyurdu. Heyet, depremzedelerle bir araya gelecek, istek ve ihtiyaçlarını tespit edecek, devlet kurumlarının çalışmalarını yerinde takip edecek.

MHP’nin “Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti”, Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Elazığ Milletvekili Semih Işıkver ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’den oluşuyor.

Heyet üyeleri, depremzedelerle bir araya gelmenin yanı sıra, valiliklere, AFAD’a ve sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirerek bölgede yapılması gerekenler hakkında görüş alışverişinde de bulunacak.

Son Güncelleme: 02.07.2023 18:57
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MHP Deprem Inceleme Heyeti Kurdu!
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