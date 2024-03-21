Millî Savunma Bakanı Güler, Kahramanmaraş’ta Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Yaptı

Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, iftarı ise kışlada şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve Mehmetçiklerimiz ile yaptı.

İftarda bir konuşma yapan Bakan Yaşar Güler şunları söyledi:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, VATANDAŞIMIZIN YANINDA OLDU

Tarihî ve doğal güzellikleriyle, sahip olduğu kültürel değerlerle, nice alimler ve şairler yetiştiren, Sütçü İmam’ın ve edelerin şehri, kahramanlar yurdu Maraş’ı ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Siz kıymetli kardeşlerim ile mübarek Ramazan ayının bu güzel iftar sofrasında birlikle olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın da sizlere selamlarını iletiyorum.

Sözlerimin başında, 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem felaketinde, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, tedavisi devam eden kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Asrın felaketi karşısında devletimiz, ilk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlarımızın yardımına koştu. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; buradaki unsurlarının yanı sıra birçok noktadan sevk edilen birliklerimiz ile; başta arama-kurtarma olmak üzere iaşe-ikmal, ulaştırma, güvenlik gibi gereken her türlü tedbiri almak üzere hızlıca sahaya çıktı ve vatandaşlarımızın yanında oldu. Şu anda da tüm kurumlarımız, yaraların sarılması ve bölgenin hızlı bir şekilde kalkındırılmasına yönelik çalışmalarını, azim ve kararlılıkla devam ettiriyor.

GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ DAHA DA ARTTI

Binlerce yıldır, şehitlerimizin ve gazilerimizin kanıyla sulanan cennet vatanımız, şanlı ecdadımızın bizlere miras bıraktığı en kutsal emanettir. Bizler de bu mirasa sahip çıkma ve onu gelecek nesillere daha müreffeh ve daha güvenli bir şekilde aktarma sorumluluğunu taşıyoruz.

İçinde bulunduğumuz hassas ve kritik dönemde bu konudaki görev ve sorumluluklarımız daha da artmıştır.

Bu kapsamda ülkemizin savunması, asil milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Kahraman ordumuz;

- Hudutlarımızın emniyetinin sağlanmasından terörle mücadeleye,

- Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine,

- Geniş kapsamlı tatbikatların icrasından yerli ve millî savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar birçok faaliyeti eş zamanlı olarak ve büyük bir başarıyla icra etmektedir.

EN BÜYÜK PAY ŞEHİTLERİMİZE VE GAZİLERİMİZE AİT

Yiğitlik Timsali Gazilerimiz ve Aziz Şehitlerimizin Kıymetli Aileleri; elde edilen tüm başarılarda elbette en büyük pay, kahraman şehit ve gazilerimize aittir. Bu aziz toprakları bizlere vatan yapan, şehit ve gazilerimizin kanıdır.

İstiklal Marşı’mızın “Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda” mısrasında da ifade edildiği gibi, vatanımızın her karış toprağında aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kanları vardır. Şehit ve gazilerimiz; şanlı tarihimizin, vatan, millet ve bayrak sevgimizin ölümsüz abideleri; Türk kahramanlığının ve fedakârlığının gurur timsali; mazisi şan ve şerefle dolu Türk ordusunun ilham kaynağıdır.

Kahraman gazilerimiz ile aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan siz değerli aileleri, başımızın tacıdır. Sizlerin metaneti, vakur duruşu, düşmanlarımıza korku verdiği gibi tarih boyunca nice badireler atlatmış asil Türk milletinin dik duruşunun da en mümtaz örneğidir.

Çok iyi biliyoruz ki aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin ve siz değerli ailelerinin hakkını, hiçbir zaman ödeyemeyiz. Ancak yine de kahraman gazilerimiz ile şehit ve gazi ailelerimizin hayatını kolaylaştırmak, yaşam standartlarını yükseltmek için ilgili tüm kurumlarımızla birlikte yoğun bir gayret içindeyiz. Bu doğrultuda, Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak her zaman vefa ve minnet duygularıyla sizlerin yanında olacağız. Şehitlerimizin aziz hatıralarını da daima kalbimizde yaşatacak; fedakârlıklarını şükran ve minnetle yâd edeceğiz.

MEHMETÇİK, TERÖRİSTLERE BÜYÜK BEDELLER ÖDETİYOR

Aziz şehitlerimizin silah arkadaşları kahraman Mehmetçik, onların bıraktığı şanlı sancağı gururla taşıyor. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmamak ve siz kıymetli ailelerinin göz yaşlarının hesabını sormak için alçak teröristlere büyük bedeller ödetiyor.

Kahraman ordumuz, ülkemizin ve asil milletimizin hakkına, hukukuna saldıran bu cani sürüsüne karşı büyük bir azim ve gayretle terörle mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda yurt içi ve sınır ötesinde icra ettiğimiz başarılı operasyonlarla, terör örgütünün belini kırdık. Kararlılıkla yürüttüğümüz terörle mücadelemizde maalesef şehit ve gazilerimiz de oluyor.

Nitekim dün, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde Tabip Teğmen Hulusi Elçi, şehadet makamına ulaştı. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.

Evet, bu haberler karşısında yaşadığımız acı çok büyük. Ancak evlatlarımızın intikamını almak için kudretimiz daha büyük, irademiz ve kararlılığımız ise tamdır. Nitekim son çırpınışlarını veren teröristlerin başı, tereddütsüz bir şekilde ezilmektedir.

Bu kapsamda yılbaşından itibaren 608; 24 Temmuz 2015’ten bu yana 40 bin 177 terörist etkisiz hâle getirildi. Şu ana kadar büyük bir başarıyla sahada tesis ettiğimiz kontrolün geliştirilmesi ve genişletilmesi, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacağız.

TÜRKİYE, YÜKSELEN BİR GÜÇ KONUMUNDA

Ülkemiz; köklü tarihi, stratejik coğrafi konumu, büyük ve güçlü ordusu, her geçen gün gelişen yerli, millî ve modern savunma sanayisi ve her alanda sahip olduğu imkân ve yeteneklerle dünyada yükselen bir güç konumundadır. Son 20 yılda, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, içeride çok daha gelişmiş; dışarıda ise çok daha güçlü ve sözü dinlenen bir ülke hâline gelmiştir.

Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihî dönemde, “Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla, ülkemizi daha güçlü ve aydınlık yarınlara ulaştırma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda depremden en çok etkilenen illerimizden biri olan Kahramanmaraş’ımızı, güçlü bir şekilde ayağa kaldırmak ve şehrimize daha güzel bir gelecek oluşturmak, en temel önceliğimizdir.

Kahramanmaraş’ımızı eskisinden daha güvenli ve daha görkemli hale getirme hedefiyle çalışıyoruz. Sizlerin de desteği ile Hükûmetimiz ve mahallî idarelerimiz, hep birlikte el ele vererek “Durmaksızın Hizmet” anlayışı ile Kahramanmaraş’ı mamur hale getirinceye kadar, artan bir gayret ve tempoyla çalışacağız.

Bu vesileyle;

- Mete Han’dan Sultan Alparslan’a, Fatih Sultan Mehmet’ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum.

- Aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi ve depremde kaybettiğimiz kardeşlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor,

- Kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla…”