Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 3 kritik mesaj: Telafi eğitimi, karne, okulların açılacağı tarih...

Telafi eğitimi olarak adlandırılan ve pandemi döneminin adeta eğitim dopingi olan programlara ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim, tatillerle ilgili de önemli son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Selçuk birçok kritik karar için kabine toplantısı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını işaret etti.

MEB OLARAK HAZİRAN'DA YÜZ YÜZE TELAFİ EĞİTİMİ İSTİYORUZ

Soru: Peki sizin görüşünüz nedir? Milli Eğitim Bakanlığı telafi eğitimi konusunda ne düşünüyor?

Bakan Selçuk: Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz. Çünkü burada çocukların akademik eğitimlerinin telafisinden çok, onların psikolojik ve fiziksel telafileri bizim için önemli. Akranlarıyla oynamayan, evlere kapanan çocukları özgüvenleri açısından ruhsal olarak geliştirmeliyiz. Bu da yüz yüze olur.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İklim koşulları açısından okulların ağustos ayında açılması bize göre doğru değil. O nedenle okulları sonbaharda yani eylül gibi (yüz yüze eğitime) açmayı planlıyoruz.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Bakan Selçuk önceki gün yaptığı açıklamada okullar ne zaman kapanacak sorusunu da yanıtlamış ve "Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Karneler de bu tarihte verilecek. Arzumuz karneleri çocuklarımıza yüz yüze vermek. Ancak böyle bir durum söz konusu olmazsa karneleri dijital olarak vereceğiz" demişti.

Nihai kararın 1 Haziran için belirlenen normalleşme planının da olacağı Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında verilmesi bekleniyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE YAZ KAMPLARI GELİYOR

"Öğretmenlerimiz çok yoruldu. Şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı ile konuşuyoruz. Tematik kamplarda onları ağırlamak istiyoruz. Yaz kampları halinde. Tabii olanaklarımız dahilinde ve isteğe bağlı."

DEPREME DAYANIKLI OKULLAR…

Soru: 3 yıllık döneminizde uykularınızı kaçıran bir şey oldu mu?

Evet deprem konusu. Geceleri uykularımı kaçırır. Depreme dayanıklı okullar için büyük bir çalışma içindeyiz. Şu ana kadar 1350 okul yıkıldı. Örneğin İzmir'de depreme dayanıklı olmadığı için 52 okulu yıktık. Biz yıktıktan 1 ay sonra İzmir'de deprem oldu. Düşünün artık.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarının dışında MEB resmi sitesinden de yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim, karneler ve telafi eğitimlerine ilişkin kapsamlı son dakika duyuruları yapıldı.

Bu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1 HAZİRAN'A KADAR DEVAM

Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir.

8 ve 12. SINIFLAR

* Resmî ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullara uyulması şartıyla yüz yüze eğitime başlanabilecektir.

* Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, Valiliklerimiz tarafından sağlanacaktır.

* 1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bakan Selçuk'un açıklamaları sonrasında yüz binlerce öğrenci, veli ve öğretmenin gözü düğümün çözüleceği Cumhurbaşkanlığı kabinesi kararları ve Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrildi.