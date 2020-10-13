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Önce saçlı girdi, bir gün sonra saçlarını kestirdi! Binbir surat kalpazan

Adana’da piyasaya sahte dolar süren ve polis tarafından yakalanan 3 kalpazandan 2’si tutuklandı.

Önce saçlı girdi, bir gün sonra saçlarını kestirdi! Binbir surat kalpazan

Önce saçlı girdi, bir gün sonra saçlarını kestirdi! Binbir surat kalpazan

Adana’da piyasaya sahte dolar süren ve polis tarafından yakalanan 3 kalpazandan 2’si tutuklandı.

13 Ekim 2020 Salı 11:26
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Tutuklanan kalpazanlardan Mahir Y.’nin tanınmamak için sürükle kılık ve kıyafet değiştirdiği kamera görüntüleriyle ortaya çıktı. Kendisine yabancı süsü veren binbir surat Mahir Y.’nin bir eczaneye uzun saçlı, diğer eczaneye ise saçlarını kestirmiş bir şekilde girmesi polisini gözünden kaçmadı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Mahir Y, Hakkı Y. ve Ömer D'nin piyasaya sahte 100 dolar sürdüklerini tespit etti.

3 ZANLI DA GÖZALTINDA

Polis, zanlıları yakalamak için harekete geçti. Şafak vakti 6 adrese yapılan eş zamanlı şok baskınlarda 3 zanlı da gözaltına aldı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada 100'lük banknotlar halinde bin 300 dolar sahte para ele geçirildi. Ayrıca 3 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen ve suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen zanlılardan Mahir Y. ve Hakkı Y. tutuklanırken, Ömer D.'ye ise adlı kontrol şartı uygulandı.

GÖZLÜK TAKIP ŞORT GİYDİ

Bu arada polis zanlılardan Mahir Y.'nin tanınmamak için sürekli kıyafet değiştirdiğini belirledi. Mahir Y. eczanede dolarla ilk alışveriş yapmaya geldiğinde uzun saçlı ve gözlüksüzken, ikinci kez sahte dolarla alışveriş yaparken ise saçlarını kestirip gözlük taktığı ve şort giydiği görüldü.

Ayrıca zanlının tanınmamak için kendine yabancı süsü verdiği öğrenildi. Zanlıların özellikle nöbetçi eczaneler, tekel bayileri seçtikleri, dolarla alışveriş yapıp ve TL para üstü aldıkları da tespit edildi.

Son Güncelleme: 13.10.2020 11:31
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