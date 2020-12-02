Osmaniye'de kamuda mesai düzenlemesi

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının talimatları ve İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, ildeki Belediye, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin mesai saatlerinin yeniden düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 30.11.2020 tarih ve 46676 sayılı yazısı doğrultusunda; İlimizde kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitiş saatlerinin 02 Aralık 2020 Çarşamba gününden itibaren 10:00-16:00 arası olacak şekilde belirlenmesi ve personel servis saatlerinin bu mesai saatlerine göre yeniden düzenlenmesine karar verildi."