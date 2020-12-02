Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kılağlı Mahallesinde İçme Suyu Çalışması Tamamlandı
Kılağlı Mahallesinde İçme Suyu Çalışması...
Sanko Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nevin Ergun, ‘En önemli soru engelli çocuklarımız fiziksel olarak neden aktif değiller olmalı’
Sanko Üniversitesi öğretim üyesi Prof....
Çanakkale savaşları mobil müzesi Kahramanmaraş’ta ziyarete açıldı
Çanakkale savaşları mobil müzesi Kahramanmaraş’ta...
Maraş bize mezar olmadan düşmana gülzar olamaz
Maraş bize mezar olmadan düşmana...
Milli Mücadele Kahramanı Sütçü İmam Dualarla Anıldı
Milli Mücadele Kahramanı Sütçü İmam...

Osmaniye'de kamuda mesai düzenlemesi

Osmaniye'de kamu çalışanlarının mesai saatleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeniden düzenlendi.

Osmaniye'de kamuda mesai düzenlemesi

Osmaniye'de kamuda mesai düzenlemesi

Osmaniye'de kamu çalışanlarının mesai saatleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeniden düzenlendi.

02 Aralık 2020 Çarşamba 09:48
banner459

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının talimatları ve İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, ildeki Belediye, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin mesai saatlerinin yeniden düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 30.11.2020 tarih ve 46676 sayılı yazısı doğrultusunda; İlimizde kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitiş saatlerinin 02 Aralık 2020 Çarşamba gününden itibaren 10:00-16:00 arası olacak şekilde belirlenmesi ve personel servis saatlerinin bu mesai saatlerine göre yeniden düzenlenmesine karar verildi."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek
7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek
Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu
Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten Aylar Sonra İlk Görüntü
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten Aylar Sonra İlk Görüntü
Mersin'de geniş katılımlı etkinlikler yasaklandı
Mersin'de geniş katılımlı etkinlikler yasaklandı
17 yaşındaki Burcu COVID-19'a yenik düştü: Haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu...
17 yaşındaki Burcu COVID-19'a yenik düştü: Haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu...

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber