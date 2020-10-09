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PKK'yı ülkesine çağıran Ermenistan Başbakanı Avrupa'yı tehdit etti

Azerbaycan Ermenistan çatışmaları sürerken siyasi ayakta da son dakika gelişmeleri birbirini takip ediyor.

PKK'yı ülkesine çağıran Ermenistan Başbakanı Avrupa'yı tehdit etti

PKK'yı ülkesine çağıran Ermenistan Başbakanı Avrupa'yı tehdit etti

Azerbaycan Ermenistan çatışmaları sürerken siyasi ayakta da son dakika gelişmeleri birbirini takip ediyor.

09 Ekim 2020 Cuma 11:12

Azerbaycan'a karşı terör örgütü PKK ile anlaşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Türkiye ve Azerbaycan'dan söz ederken terör kelimesini ağzına alırken hiç utanmadı ve savaşın içine kendisi lehinde çekmeye çalıştığı Avrupa ülkelerini "Türkiye'nin ayak sesleri ile" tehdit etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'nin Azerbaycan'ı ele geçirdiğini ve onun yerine tüm kararları aldığını iddia etmeye devam etti. Terör örgütü PKK ile iş tutan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan hiç sıkılmadan Türkiye ve Azerbaycan'ı terör kelimeleriyle eşleştirmeye çalıştı Alman Spiegel'e açıklamasında, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki çatışmaya müdahalesiyle ilgili iddiaları değerlendirdi. İşte Ermensitan Başbakanı'nın ve destekçisi 'sözde soykırım' lobisinin kanal kanal gezerek son dakika olarak servis ettirdiği haberin ayrıntıları;

ÖNCE TÜRKİYE'NİN AZERBAYCAN'I ELE GEÇİRDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Paşinyan, "Türkiye'nin Azerbaycan devletini ele geçirme sorununun çözümünü görüyoruz. Artık Azerbaycan kendi geleceğiyle ilgili kararlar almıyor, onun yerine bunu Türkiye yapıyor" ifadesini kullandı.

AVRUPA ÜLKELERİNİ 'TÜRKİYE' İLE TEHDİT ETTİ

Türkiye'nin Dağlık Karabağ konusundaki duruşunu, Akdeniz dahil genel dış politikası bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Ermeni Başbakan, "Bu politikanın içine teröristler ve paralı askerler çekiliyor. Uluslararası toplum ve özellikle de Avrupa bunu değerlendirmeli. Eğer bunu yapmazsa Türkiye'yi, böyle bir yayılmacı politikasıyla Viyana kapılarında bekleyebilir" diye konuştu.

Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ne yapacağını şaşırdı. AB, Fransa, Rusya ve ABD'den beklediği desteği bulamayan Ermenistan Başbakanı gülünç iddialara sarıldı. Çağırdığı PKK'lı teröristlerle birlikte Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, Avrupa'yı Türkiye ile korkutarak tahrik etmeye çalışıyor.

Ermenistan'ın PKK'yı ülkesine yardıma çağırarak yardım isteyen Başbakanı Nikol Paşinyan, Alman Spiegel'e skandal açıklamalarda bulunurken uluslararası toplumdan beklediği yardımı görememenin saldırganlığı ile açıklamalarının ayarını iyice kaçırdı. Rusya, çatışmaların "Ermenistan" topraklarında yaşanmadığını hatırlatarak duruma müdahale için ışık vermedi. Terör örgütlerinin yuvalandığı Ermenistan, PKK'dan destek istedi ve bu teröristleri çatışma sahalarına taşıdı. Ancak güçlü Azerbaycan ordusu, SİHA'ların da yardımıyla bu teröistleri de nefessiz bırakmayı başardı.

Türkiye'nin Karabağ tutumunu, Akdeniz dahil genel dış politikası bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen ve "Avrupa bunu değerlendirsin" diyen Paşinyan "Eğer bunu yapmazsanız Türkiye'yi Viyana kapılarında bekleyin" sözlerini kullandı.

Son Güncelleme: 09.10.2020 12:16
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