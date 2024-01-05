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Sahte sitelere dikkat! Fatura öderken dolandırılmayın!

Dolandırıcılar, kendilerini yetkili fatura ödeme merkezi olarak tanıtarak sahte makbuz vermek suretiyle elektrik, su, doğal gaz, telefon gibi fatura tahsilatı yaparak vatandaşları mağdur ediyor.

Sahte sitelere dikkat! Fatura öderken dolandırılmayın!

Sahte sitelere dikkat! Fatura öderken dolandırılmayın!

Dolandırıcılar, kendilerini yetkili fatura ödeme merkezi olarak tanıtarak sahte makbuz vermek suretiyle elektrik, su, doğal gaz, telefon gibi fatura tahsilatı yaparak vatandaşları mağdur ediyor.

05 Ocak 2024 Cuma 16:17

Son dönemde sahte fatura ödeme siteleri yüzünden birçok tüketici mağdur oluyor.

İnternette korsan ödeme noktaları oluşturan dolandırıcılar fatura tahsilatı yaptığı gibi abonelerden ek işlem ücreti de talep ederek vatandaşlara eziyet ediyor.

Sahte fatura siteleri, tüketicilere sahte makbuz vererek faturaların ödenmemesi suretiyle vatandaşları dolandırıyor.

Sahte bir site üzerinden fatura ödemesi yapan bir vatandaş, Türk Telekom bilgilerine baktığında faturasının ödenmediğini gördü. Dolandırıldığını anlayan vatandaş sahte sitedeki bilgilerin nasıl elde edildiğini merak ederken bu konuda Türk Telekom’unda bir önlem alması gerektiğini ifade ediyor.

Uzmanlar, vatandaşların mağdur olmaması için kanunun ve otoritelerin izin verdiği yetkili fatura ödeme noktalarında işlemlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtiyor.

"Dolandırıcılar çeşitli yöntemler ile sitelerini arama motorlarında ilk sıraya çıkarıyorlar. Daha sonra 'fatura öde' gibi arama yapan cep telefonu kullanıcılarının karşısına bu siteler çıkıyor. GSM operatörünüzü seçip kredi kartı bilgilerinizi girmeniz isteniyor ve sizde yapıyorsunuz.

Günün her saatinde ödeme aldıklarını belirten siteler belli bir süre sitede sizi bekletiyorlar. Daha sonra kart bilgilerini girmek için başka bir siteye yönlendiriyorlar. Tüm kart bilgileri girilmesine rağmen bu siteler bir de 3D şifresini istiyorlar. Sözde 3D secure sayfasına yönlendiriyor ama alakası bile yok inceleyenler bu sitenin sahte olduğunu çok rahat anlayabilirler.Tüm bilgiler girildikten sonra faturanız ödendi diyor fakat tamamen sahte.



Çünkü bu işlemleri gerçekleştirirken tamamen sahte bilgiler ve kart numaraları kullandık ve faturamızın ödendiği söylendi. Böyle dolandırıcı siteler tamamen kart bilgilerini toplamak amaçlı kurulmuş ve cep telefonu kullanıcılarının kart bilgilerini çalıp kötüye kullanan siteler. Birçok kişi faturasını ödediğini düşünürken gelen borç ile adeta şok oluyor. Dolandırılmak için dikkat edin."

Anahtar Kelimeler:
Sahte Sitelere Dikkat! Fatura öderken Dolandırılmayın!
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