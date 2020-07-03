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Sakarya'da patlama: 2 ölü, 73 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Sağlık Bakanı Koca, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 73 kişinin de yaralandığını söyledi.

Sakarya'da patlama: 2 ölü, 73 yaralı

Sakarya'da patlama: 2 ölü, 73 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Sağlık Bakanı Koca, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 73 kişinin de yaralandığını söyledi.

03 Temmuz 2020 Cuma 14:23

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı.

Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık Bakanı Koca: 2 can kaybımız, 73 yaralımız var

Sağlık Bakanı Koca, "85 ambulans, 2 helikopter ambulans, 11 UMKE ekibi olay yerinde. 2 can kaybımız, 73 yaralımız var." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlama meydana gelen havai fişek fabrikasının bulunduğu bölgeyi havadan inceledi.

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"Ekipler burada, biz buradayız. Yaralı sayısıyla ilgili kamuoyunu yanıltmak istemiyorum ama yaralılarımız var. Sayıları konusunda daha sonra detaylı bilgi veririz. Hele yatıştıralım, soğutma işlemleri bitsin, yangını söndürelim, yaralılarımızın sayıları daha net bir şekilde ortaya çıkar inşallah. İçişleri ve çalışma bakanlarımızın bölgeye intikal edeceği bilgisini aldık. Devletin bütün birimleri burada. "

Tarım ve Orman Bakanlığı patlama için harekete geçti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sebebiyle Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazözü takviye olarak bölgeye gönderdik. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sakarya'ya büyük geçmiş olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

AFAD ekipleri patlamanın ardından teyakkuza geçti

Bölgeye Sakarya'dan 29 personel ve 7 araç ile Sağlık Bakanlığından 64 ambulans, 9 UMKE, 2 helikopter ambulans, itfaiye ve jandarma ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, ihtiyaç durumunda görev almak üzere Bursa, Kocaeli, Düzce, İstanbul ve Bolu AFAD görevlilerinin de teyakkuza geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, fabrikada yaklaşık 200 çalışanın bulunduğu belirtilerek, "Fabrikada patlama sonrasında meydana gelen yangına, itfaiye tarafından müdahale edilmektedir. Gelişmeler yakından izlenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
SakaryaPatlamaHavai Fişek Fabrikası
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