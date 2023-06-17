Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Gezici Kütüphane Ilıca İlkokulu Öğrencilerinin Misafiri Oldu
Gezici Kütüphane Ilıca İlkokulu Öğrencilerinin...
Doğa Tutkunları Yavşan Yaylası’nı Ziyaret Edecek
Doğa Tutkunları Yavşan Yaylası’nı Ziyaret...
Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Devam Ediyor
Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Devam...
Kahramanmaraş Büyükşehir Erkenez’in Ana Caddesini Asfaltlıyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Erkenez’in Ana Caddesini...
SANKO Üniversitesi’nde Deprem, Sağlık ve Hemşirelik Sempozyumu
SANKO Üniversitesi’nde Deprem, Sağlık ve...

SANKO Rektörü Dağlı’dan Babalar Günü Mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Babalar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

SANKO Rektörü Dağlı’dan Babalar Günü Mesajı

SANKO Rektörü Dağlı’dan Babalar Günü Mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Babalar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

17 Haziran 2023 Cumartesi 10:35

Prof. Dr. Dağlı, üstlendikleri görev ve sorumlulukları yerine getirmek, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için ellerinden gelen tüm gayreti gösteren babaların, karşılıksız sevgi ve şefkatin timsali olduğunu belirtti.

Babalığın yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, en kutsal duygulardan biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Dağlı, mesajında şunları kaydetti:

“Bizleri büyük bir özveriyle yetiştirip büyüten, her zaman koruyup kollayan, evlatlarına ilham kaynağı olan babalarımız; vazgeçilmez değerlerimiz ve hayat zenginliğimizdir.

Evlatlarını koşulsuz seven kıymetli babalarımızın beklentisi ise sadece sevgi ve saygıdır. Onlara verebileceğimiz en büyük hediye, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek ve gurur duyacakları evlat olmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başımızın tacı babalarımızın Babalar Gününü en içten dileklerimle kutluyorum.”

Anahtar Kelimeler:
SANKO Rektörü Dağlı’dan Babalar Günü Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurban Bayramı'nda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz
Kurban Bayramı'nda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz
Schengen Vizeleri Dijitalleşiyor
Schengen Vizeleri Dijitalleşiyor
Kahramanmaraş'ta deprem konutları hızla yükseliyor
Kahramanmaraş'ta deprem konutları hızla yükseliyor
24 şehir 46 belediye 360 personel alımı ilanı yayımladı!
24 şehir 46 belediye 360 personel alımı ilanı yayımladı!
Kamuya 450 memur ve işçi alımı yapılacak 2023
Kamuya 450 memur ve işçi alımı yapılacak 2023

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber