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Şanlıurfa sınırında hain saldırı! Şehitlerimiz var

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Barış Pınarı Bölgesi Gültepe Hudut Karakolu'nda askeri araç geçerken patlama yaşandı.

Şanlıurfa sınırında hain saldırı! Şehitlerimiz var

Şanlıurfa sınırında hain saldırı! Şehitlerimiz var

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Barış Pınarı Bölgesi Gültepe Hudut Karakolu'nda askeri araç geçerken patlama yaşandı.

08 Ocak 2022 Cumartesi 17:14
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Gelen ilk bilgilere göre araçta bulunan askerlerden şehit ve yaralılar olduğu belirtildi.

Edilen bilgilere göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Barış Pınarı Bölgesinde yer alan Suriye'nin Tel Abyad bölgesindeki Gültepe Hudut Karakolu'nda askeri araç geçerken patlama yaşandı.

Araçta bulunan 3 asker şehit oldu, 1 asker de enkaz altında kalarak yaralandı.

Enkaz altında kalan askeri arama çalışması devam ediyor.

Şanlıurfa yerel basınının haberine göre patlamanın şiddetiyle , 2 metre genişliğinde, 3 metresi beton ve 1 metresi tel örgü olmak üzere 4 metre yüksekliğindeki sınırdaki duvar yıkıldı.

Sabah'ın bölge muhabirinin haberine göre ise; patlamanın yaşandığı bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Patlamanın Akçakale ilçesinde de hissedildiği belirtildi.

Yaralı askerler, Türkiye'den gelen sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin olayın yaşandığı yere gitti.

Son Güncelleme: 08.01.2022 17:24
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Şanlıurfa Sınırında Hanin Saldırı! Şehitlerimiz Var
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