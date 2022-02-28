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Savaşta 5. Gün! Ukrayna güne patlama sesleriyle başladı, bilanço gittikçe ağırlaşıyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 5. güne girildi. Saldırılarda 14'ü çocuk olmak üzere 352 sivil hayatını kaybetti,1684 kişi de yaralandı. Gece boyunca şiddetli çatışmaların yaşandığı Ukrayna'da başkent Kiev başta olmak üzere sabah da patlama sesleri duyuldu.

Savaşta 5. Gün! Ukrayna güne patlama sesleriyle başladı, bilanço gittikçe ağırlaşıyor

Savaşta 5. Gün! Ukrayna güne patlama sesleriyle başladı, bilanço gittikçe ağırlaşıyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 5. güne girildi. Saldırılarda 14'ü çocuk olmak üzere 352 sivil hayatını kaybetti,1684 kişi de yaralandı. Gece boyunca şiddetli çatışmaların yaşandığı Ukrayna'da başkent Kiev başta olmak üzere sabah da patlama sesleri duyuldu.

28 Şubat 2022 Pazartesi 08:59
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 5. gününde çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Açıklanan son veriler savaşın acı gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya'nın saldırıları sonucu 14'ü çocuk 352 sivil hayatını kaybetti. Ayrıca saldırılarda 116'sı çocuk bin 684 kişi de yaralandı.

RUS ORDUSUNDA TOPLAM CAN KAYBI 4 BİN 300

Ukrayna güçlerinin kararlı direnişi ile karşılaşarak demoralize olmanın eşine gelen Rus ordusu, Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın açıklamasına göre 4 bin 300 can kaybıyla birlikte 26 helikopter, 27 uçak, 146 tank, 50 topçu silahı, 2 tane gemi kaybetti.

İşte savaşın 5. gününde yaşanan gelişmeler:

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD başkanı Biden'in bugün batılı müttefikler ve ortaklarla Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ilgili gelişmeleri tartışmak ve birleşik müdahaleyi koordine etmek için TSİ 19.15'te bir görüşmeye ev sahipliği yapacağı bilgisine yer verildi.

SİVİLLERİN BİNASINI FÜZEYLE VURDULAR

Ukrayna devlet özel iletişim servisi bir füzenin Kiev'in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Chernihiv'in merkezindeki bir konut binasına çarparak yangına neden olduğu bildirildi.

AB YENİ YAPTIRIMLARINI AÇIKLADI

Avrupa Birliği yeni yaptırımlarını açıkladı. Buna göre AB hava sahası, Rus uçaklarına kapatılacak, bazı Rus medya kuruluşları AB'de yasaklanacak. Konuşmasında AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, "AB tarihinde bir ilki yapacak. Yaptırımlar Putin rejiminin elitlerini hedef alıyoruz. Rus merkez bankası rezervi bloke olacak" dedi.

ZELENSKİ RUS HEYETİYLE GÖRÜŞME YAPACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus heyetiyle Belarus sınırında, ön koşulsuz görüşme yapılacağını bildirdi. Zelenski, "Amacımıza ulaşmak için pragmatik olmak zorundayız. Benim Cumhurbaşkanı olarak kendi ülkeme savunma borcum var. Ve ben bunun için her şeyi yapacağım. Rusya ile müzakerelerden bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Ama deneyeceğiz. Çünkü sonradan hiçbir Ukrayna vatandaşının benim hakkımda barış için böyle bir (küçük olsa da) şansı kaçırdığımı söylemesini istemem." dedi.

PUTİN, ÖZEL SAVAŞ GÖREVİ DURUMUNA GEÇİLMESİ EMRİ VERDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın nükleer caydırıcı güçlerine, Batı ile yaşanan gerilimler nedeniyle yüksek alarma geçime talimatı verdi. Putin, Rusya Savunma Bakanlığı'na Rus caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti.

HARKOV'DA RUS ASKERLERİ GERİ PÜSKÜRTÜLDÜ

Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Harkov şehirleri çevresinde şiddetli çatışmalar gece boyunca sürdü. Rus askerlerinin sabah saatlerinde Harkov'a girdiği bildirildi. Harkov Belediye Başkanı, Rus askerlerinin geri püskürtüldüğünü ve kentin tamamen Ukrayna'nın kontrolüne geçtiğini açıkladı.

BM BİLANÇOYU AÇIKLADI

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiğini ve 240 sivilin yaralandığını duyurdu. Açıklamada, "Gerçek rakamların çok daha yüksek olduğuna" inanıldığını belirten OCHA, bunun nedeninin ise birçok can kaybı raporunun henüz tam olarak doğrulanmaması olduğunu kaydetti.

Son Güncelleme: 28.02.2022 17:33
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Bilanço Gittikçe AğırlaşıyorSavaşta 5. Gün! Ukrayna Güne Patlama Sesleriyle Başladı
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