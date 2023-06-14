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Schengen Vizeleri Dijitalleşiyor

Avrupa Birliği, Schengen vizesi uygulamasında yeni döneme geçiyor. Yürürlüğe girecek yeni yasayla pasaportlara yapıştırılan vizeler dijital hale gelecek. Vizeler iki boyutlu olarak barkod üzerinden verilirken, gerekli evraklar tek bir internet platformu üzerinden işlenecek.

Schengen Vizeleri Dijitalleşiyor

Schengen Vizeleri Dijitalleşiyor

Avrupa Birliği, Schengen vizesi uygulamasında yeni döneme geçiyor. Yürürlüğe girecek yeni yasayla pasaportlara yapıştırılan vizeler dijital hale gelecek. Vizeler iki boyutlu olarak barkod üzerinden verilirken, gerekli evraklar tek bir internet platformu üzerinden işlenecek.

14 Haziran 2023 Çarşamba 09:32

Avrupa Birliği (AB) Konseyi ile Avrupa Parlamentosu, Şengen vizelerinin dijital hale dönüştürülmesi konusundaki yeni yasa tasarısı üzerinde uzlaştı. Yeni yasa yürürlüğe girdiğinde pasaportlara yapıştırılan vizeler dijital hale gelecek ve 2 boyutlu barkod olarak internet üzerinden verilecek. Vizeler mobil cihazlara indirilebilecek. Vize başvurusu yapanlar, internet üzerinden birçok dilde vize talebinde bulunabilecek.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Yeni sistemle başvurular tek bir internet platformu üzerinden işlenecek. Gerekli evraklar, bu platform üzerinden yüklenecek, vize ücreti de buradan yatırılabilecek. Başvuru sahiplerine çoklu ülke ziyareti yapmak istediklerinde başvuruyu hangi ülkenin aldığı bildirilecek. Sistem, AB ülkelerinin sınır yönetim sistemleri ve veri tabanlarıyla uyumlu çalışacak. Şengen ülkelerinin konsolosluklarına sadece ilk kez vize başvurusu yapanlar, biyometrik verileri geçerli olmayanlar ve yeni pasaport alanlar fiziken gitmek zorunda kalacak.

BAŞVURULAR KOLAYLAŞACAK

Şengen vizesinin dijitalleşmesiyle maliyetlerin düşmesi, vize başvurularının hızlanması ve kolaylaşması hedefleniyor. AB, aynı zamanda bu sayede Şengen bölgesinin güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Yasa tasarısı, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından resmen onaylanmasından sonra AB'nin resmi gazetesinde yayımlanacak, yayımlanmasından 20 gün sonra da yürürlüğe girecek.

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Schengen Vizeleri Dijitalleşiyor
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