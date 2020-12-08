Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi

Konuyla ilgili açıklama yapan Adana Valiliği, şehit babasının kolluk kuvvetleri ile teslim alınmadığını, kendisinin gidip teslim olduğunu belirtti.

Adana Valiliği yapılan yazılı açıklamayla, şehit babasının cezaevine girmesiyle ilgili bazı internet sitelerinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

Konuyla ilgili araştırma yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehidimizin babasının, 2008-2009 yıllarında yürüttüğü ticari faaliyeti nedeniyle 'Vergi Kanunu'na Muhalefet'ten yargılandığı Adana 12. Asli Ceza Mahkemesinde 17 Nisan 2015 tarihinde 2 ayrı suçu işlediğine karar verilmiştir. Bu karar, Yargıtay 11. Dairesi tarafından 13 Ekim 2020 tarihinde onanmıştır.

"İKİ AYRI SUÇTAN 6 YIL 2 AY HAPİS CEZASI ALDI"

Şehidimizin babası M.K, iki ayrı suçtan toplamda 6 yıl 2 ay 30 gün hapis cezası almış, Adana 1. İnfaz Hakimliğince de cezanın infazına karar verilmiştir.

"KENDİSİ TESLİM OLDU"

Şehidimizin babası, cezanın infazı için herhangi bir kolluk kuvveti tarafından teslim alınmamış, ailesine haber vermeksizin kendisi teslim olmuştur."

Ayrıca açıklamada, şehit babasının 2008-2009 yıllarından itibaren ailesine ve resmi kurumlara konuyla ilgili bir beyanda bulunmadığı bildirildi.