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Şehit Teğmen Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut, memleketi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Teğmen Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Teğmen Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut, memleketi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde toprağa verildi.

09 Ocak 2022 Pazar 14:34
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut'un (32) naaşı, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından hava yoluyla, Kahramanmaraş'a buradan da helallik alınmak üzere Büyüknacar Mahallesi Kadı Obası'ndaki baba ocağına getirildi.

Burada, baba İsmail ve anne Havva Alyakut ile şehidin eşi Gülsüm Alyakut, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri teselli etti.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, meslektaşlarının omuzlarında Ulu Cami'deki tören alanına getirilerek katafalka konuldu.

Şehidin eşi Gülsüm Alyakut, burada tabuta sarılarak, "Kurban olurum ben senin tabutunu mu görecektim. Seni kalbime sığdıramadım seni buraya nasıl sığdırdılar." diye gözyaşı döktü.

Cenaze namazını kıldırmak üzere tabutun başına gelen şehidin kardeşi Musa Alyakut da insanların hayatları boyunca isimlerinin önüne unvan koyabilmek için maddi manevi çaba sarf ettiklerini söyledi.

Alyakut, kardeşi şehit olduğundan bu yana başta TSK mensupları olmak üzere yetkililerin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını belirterek, "Cenab-ı Hak bize öyle bir şey nasip eyledi ki hiç çaba sarf etmeden, gayret etmeden babama şehit babası, anama şehit anası, hanımına şehit eşi, bizlere de şehit abisi olmayı nasip eyledi. Cenab-ı Hak kardeşimi bizlere şefaatçi eylesin." dedi.

Cenazeye, şehit Alyakut'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç ve Ahmet Özdemir ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Müftüsü Mustafa Tekin ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin cenazesi, kardeşi Musa Alyakut'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Mahalle Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.​​​​​​​

Vali Coşkun ile beraberindekiler, baba İsmail Alyakut ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.​​​​​​​

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Şehit Teğmen Kahramanmaraş’ta Son Yolculuğuna Uğurlandı
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