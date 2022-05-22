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Sel ve erozyonla mücadele için yeni proje başlatılıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, sel ve erozyonla etkin mücadele kapsamında, Sinop, Kastamonu ve Erzurum'da 14 yeni proje başlatılacak.

Sel ve erozyonla mücadele için yeni proje başlatılıyor!

Sel ve erozyonla mücadele için yeni proje başlatılıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, sel ve erozyonla etkin mücadele kapsamında, Sinop, Kastamonu ve Erzurum'da 14 yeni proje başlatılacak.

22 Mayıs 2022 Pazar 15:53
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, erozyon nedeniyle oluşan toprak kayıplarının önüne geçilmesi, sel, çığ ve heyelan felaketlerinden doğacak zararların en aza indirilmesi amacıyla yürütülen "yukarı havza sel ve erozyon kontrol çalışmaları", çok sayıda alt projeyi kapsıyor.

İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde yürütülen entegre havza, erozyon kontrol, sel ve heyelan kontrol projeleri sayesinde, toprağın erozyon yoluyla denizlere, göllere ve barajlara taşınmasının da önüne geçiliyor.

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, yaşanması muhtemel sel afetlerinin zararlarının en az seviyeye düşürülmesi, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması, tabii kaynaklar ile toprağın korunması amacıyla Sinop, Kastamonu ve Erzurum'da 14 yukarı sel havzasında projelendirme çalışması yürütecek.

Bu 14 projenin tamamlanmasıyla Türkiye genelindeki yukarı havza sel kontrol projesi sayısı 174’e ulaşacak.

Bugüne kadar sel kontrol projesi yapılan iller şöyle:

"Adana (2), Adıyaman (2), Afyonkarahisar (9), Ağrı (5), Aksaray (2), Amasya (4), Ankara (5), Antalya (1), Artvin (5), Aydın (6), Bartın (1), Bayburt (1), Bilecik (1), Bingöl (2), Bitlis (1), Bolu (4), Bursa (1), Çankırı (1), Çorum (6), Diyarbakır (2), Düzce (5), Erzincan (3), Erzurum (6), Giresun (11), Hatay (3), Iğdır (2), Mersin (8), Kastamonu (6), Kayseri (1), Kırklareli (1), Konya (2), Kütahya (1), Malatya (1), Kahramanmaraş (1), Karabük (1), Muğla (2), Muş (1), Niğde (2), Ordu (1), Rize (7), Sakarya (5), Samsun (4), Sivas (2), Tekirdağ (1), Tokat (1), Trabzon (6), Şanlıurfa (2), Van (13), Yozgat (1)"
- Bursa Kestel yukarı havza sel kontrol projesi tamamlandı.

Açıklamaya göre, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünce, 192,81 hektar alanda yürütülen Bursa'nın Kestel ilçesi Dudaklı Mahallesi yukarı havza sel kontrol projesi geçen ay tamamlandı.

Proje alanında kıyı oyulmalarını, kıyı göçmelerini, kıyı kaymalarını ve oyuntu erozyonunu en aza indirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan eşikler ve sekiler sayesinde, sel ve taşkınlardan kaynaklanan tortu taşınması sonucu oluşabilecek can kaybı riski ve maddi zararlar en aza indirilecek.

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Sel Ve Erozyonla Mücadele Için Yeni Proje Başlatılıyor!
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