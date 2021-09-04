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Sığınmacılarla İlgili Hükümetten Yeni Adım

Büyükşehirlerde yaşayan sığınmacılarla ilgili sorunlar, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında gündeme geldi. Atılacak ilk adım, kayıtsız göçmenlerle ilgili olacak. Pilot uygulama Ankara'da başlatılacak ve izinsiz çalışan, vergi levhası olmayan sığınmacılara ait iş yerlerine yaptırım uygulanacak.

Sığınmacılarla İlgili Hükümetten Yeni Adım

Sığınmacılarla İlgili Hükümetten Yeni Adım

Büyükşehirlerde yaşayan sığınmacılarla ilgili sorunlar, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında gündeme geldi. Atılacak ilk adım, kayıtsız göçmenlerle ilgili olacak. Pilot uygulama Ankara'da başlatılacak ve izinsiz çalışan, vergi levhası olmayan sığınmacılara ait iş yerlerine yaptırım uygulanacak.

04 Eylül 2021 Cumartesi 17:35
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, büyükşehirlerde yaşayan sığınmacılarla ilgili önemli kararlar alındı.

Toplantıda, başka illerde kayıtlı olduğu halde büyükşehirlerde yaşayan sığınmacıların tespit edilerek illerine gönderilmesi; ikâmet izni olmayan göçmenlerin de sınır bölgesindeki kamplara ya da sınır ötesinde kurulan yeni yerleşim alanlarına dağıtılması "öncelikli politika" olarak belirlendi. İki saat süren toplantıda, son olarak Ankara Altındağ'da yaşanan "mülteci" gerginliğinin ardından yeniden alevlenen "sığınmacılara yönelik tepkiselliğin" önüne geçilmesi için yeni bir formül arayışı gündeme geldi.

KAYITSIZ GÖÇMENLERLE İLGİLİ ADIM ATILIYOR

Saha çalışmalarında vatandaştan en sık gelen şikâyetin büyük illerde "Suriyeli gettolaşması" olduğuna işaret edilirken, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı ve tepkilerin "kitlesel olaylara" dönüşebileceği değerlendirilen büyükşehirlerde kayıtsız göçmenlerle ilgili adım atılacağı kaydedildi.

PİLOT İL ANKARA OLDU

Milliyet'in haberine göre, bu kapsamda pilot uygulamanın başkentten başlatıldığı ifade edilerek, büyükşehirlerin mülki sınırlarının yeni sığınmacılara kapatılacağı; başka illerde kayıtlı olduğu halde büyükşehirlerde yaşayan sığınmacıların tespit edilerek illerine geri gönderilmesi planlandı. Kayıt dışı göçmenlerin tespiti için özellikle metruk binalarda ve kenar ilçelerde denetimlerin sıklaştırılacağı belirtildi. Türkiye'de ikâmet izni olmayan göçmenlerin de sınır bölgesindeki kamplara ya da sınır ötesinde kurulan yeni yerleşim alanlarına dağıtılması "öncelikli politika" olarak belirlendi.

İŞ YERLERİNE SIKI DENETİM UYGULANACAK

Ayrıca izinsiz çalışan, vergi levhası olmayan sığınmacılara ait iş yerlerine de yaptırım uygulanacağı kaydedildi. Çalışmanın her ilde valilikler tarafından yürütüleceği ifade edildi.

ELEKTRİK FATURALARI GÜNDEM OLDU

AK Parti MYK toplantısında sahadan gelen en önemli şikâyet başlıklarından birinin de elektrik faturalarındaki artış ve yüksek gıda fiyatları olduğu belirtildi. Bu iki başlıkta mutlaka bazı adımlar atılması gerektiği ifade edilirken, "Sahada durum genel olarak iyi; sosyal medyadaki yorumlara takılmayın" değerlendirmeleri yapıldığı da kaydedildi.

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Sığınmacılarla İlgili Hükümetten Yeni Adım
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