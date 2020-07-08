Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
"15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE MESAJIM VAR" VİDEO YARIŞMASI
"15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE MESAJIM VAR"...
Saçaklızade Konutlarında katlar yükseliyor
Saçaklızade Konutlarında katlar yükseliyor
SAYIN VALİMİZ ÖMER FARUK COŞKUN KAHRAMANMARAŞ VALİSİ OLARAK GÖREVİNE BAŞLADI
SAYIN VALİMİZ ÖMER FARUK COŞKUN...
Büyükşehir’den yeşil alan bakım çalışmaları
Büyükşehir’den yeşil alan bakım çalışmaları
YERLİ VE MİLLİ TOHUMLARIMIZIN ULAŞMADIĞI ÇİFTÇİ KALMASIN”
YERLİ VE MİLLİ TOHUMLARIMIZIN ULAŞMADIĞI...

Sınır kapılarına 'Randevulu Sanal Sıra Sistemi' geliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının tırlar için oluşturduğu "Randevulu Sanal Sıra Sistemi" ilk olarak Kapıkule Gümrük Kapısı'nda uygulanacak.

Sınır kapılarına 'Randevulu Sanal Sıra Sistemi' geliyor

Sınır kapılarına 'Randevulu Sanal Sıra Sistemi' geliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının tırlar için oluşturduğu "Randevulu Sanal Sıra Sistemi" ilk olarak Kapıkule Gümrük Kapısı'nda uygulanacak.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 14:41

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca tırlar için oluşturulan "Randevulu Sanal Sıra Sistemi"nin uygulanmasına ilk olarak Kapıkule Gümrük Kapısı'nda başlanacak.

Sistem sayesinde yurt dışına yük taşıyan tır sürücüleri, sınır kapısında sıranın kendilerine ne zaman geleceğini öğrenebilecek, böylece gümrük kapıları önünde bekleme yapmadan yurt dışına çıkış yapabilecek.

Şirketler de ihracat beyannamesini sistem üzerinden online dolduracak. Sistem sayesinde ihracat hızlanacak.

Randevulu Sanal Sıra Projesi, ilk olarak Kapıkule Sınır Kapısı'nda hayata geçirilecek.

Tır sürücüleri, cep telefonundan Bakanlığın web sitesine ulaşarak, sınırdan geçmek istedikleri tarihi ve saati girip randevulu sıra sistemiyle geçiş yapacak.

LED panellerde sırası gelen ilan edilecek ve şoförün cep telefonuna da mesaj gönderilecek.

Pilot uygulaması Kapıkule'de yapılacak sistem daha sonra da yine Edirne'deki bir diğer sınır kapısı olan Hamzabeyli'de uygulanacak.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda sistemin kurulum çalışmalarına başlandı. Tır parkına sürücülerin online randevu alacağı makineler yerleştirildi. Uygulamanın bir haftaya kadar devreye girmesi planlanıyor.

Tır sürücüleri geçişlerin hızlanacağını düşünüyor

Tır şoförü Cemil Derman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sistem sayesinde tırcıların sınırdan çıkış saatlerini bileceklerini ve boşuna sırada beklemeyeceklerini söyledi.

Randevulu Sanal Sıra Sistemi'ni memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Derman, "Artık sıralarda beklemeyeceğiz, çıkış saatimizi bilmiş olacağız. Ona göre işimizi bileceğiz. Sırada beklemenin önü kesilecek." dedi.

Tır sürücüsü Ahmet Korkmaz, sistemin daha önce yaşanan sıkıntıların önüne geçeceğini söyledi.

Özellikle bozulabilir mallar taşıdıklarında sıra beklemenin sorunlara yol açtığını belirten Korkmaz, "Yurt dışına çıkışlarımız daha sistemli olacak. Bozulabilir mallar taşıyoruz. Bu sistemle müşteriye ne zaman ulaşacağımızı söyleriz. Arada yaşanan sıkıntıların önüne geçeriz. Şoför arkadaşlar için çok faydalı bir sistem olacak." diye konuştu.

Sürücü Ali Altuncu da bu sistemin işe yarayacağını, teknolojinin de desteğiyle tırcıların sırada beklemeden geçiş yapacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Randevulu Sanal Sıra Projesi'nin pilot bölge olarak bu ay itibarıyla Kapıkule Sınır Kapısı'nda başlayacağını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Sınır KapısıYeni DeönemRandevulu Sıra Sistemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını kontrol altına alındı
Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını kontrol altına alındı
5 Günde 52 Saat Mesai Yaptılar
5 Günde 52 Saat Mesai Yaptılar
Tüm Zamanların Yıllık Rekoru 6 Ayda Kırıldı
Tüm Zamanların Yıllık Rekoru 6 Ayda Kırıldı
“Sonuna kadar buradayız”
“Sonuna kadar buradayız”
Eski savcı örgütün yargıdaki 'kirli hesapları'nı anlattı
Eski savcı örgütün yargıdaki 'kirli hesapları'nı anlattı

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber