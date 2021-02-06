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Sözleşmeli memurlarla ilgili flaş karar!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, sözleşmeli kamu personellerinin kullanılmayan yıllık izinlerinin devredileceği belirtildi.

Sözleşmeli memurlarla ilgili flaş karar!

Sözleşmeli memurlarla ilgili flaş karar!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, sözleşmeli kamu personellerinin kullanılmayan yıllık izinlerinin devredileceği belirtildi.

06 Şubat 2021 Cumartesi 12:04
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Söz konusu kararda "Ekli 'Kamu Personeli Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasın Dair Esaslar'ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verilmiştir" denildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurumlarında 4B'li olarak çalışan sözleşmeli personelin çeşitli sebeplerle kullanamadığı yıllık izinlerini, bir sonraki yılda kullanabileceğini aktardı.

YILLIK İZİNLERİNİ BİR SONRAKİ YIL KULLANABİLECEKLER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurumlarında 4B'li olarak çalışan sözleşmeli personelin çeşitli sebeplerle kullanamadığı yıllık izinlerini bir sonraki yıl kullanabileceğini bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" ile önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti.

Kamu kurumlarında 4B'li olarak çalışan ve çeşitli sebeplerle yıllık izinlerini kullanamayan sözleşmeli personele ilişkin karara değinen Bakan Selçuk, "Sözleşmeli kamu personelimiz yıllık izinlerini devredebilecek. Böylece Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinde gecesini gündüzüne katarak çalışan sözleşmeli personelimizin yıllık izin haklarını korumuş olduk." ifadelerini kullandı.

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