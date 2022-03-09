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Sporun, Merkezi Türkoğlu

Türkoğlu Belediyesi tarafından bu yıl 4.sünü düzenlenen Kurumlar ve Mahalleler arası Voleybol turnuvası başladı.

Sporun, Merkezi Türkoğlu

Sporun, Merkezi Türkoğlu

Türkoğlu Belediyesi tarafından bu yıl 4.sünü düzenlenen Kurumlar ve Mahalleler arası Voleybol turnuvası başladı.

09 Mart 2022 Çarşamba 19:31
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Türkoğlu spor sahasında düzenlenen programa; Belediye Başkanı Osman OKUMUŞ, AK Parti İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş, Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Şahin HOPUR, daire amirleri ve kurum müdürlerinin yanı sıra sporcular katıldı. Katılım sağlayan tüm sporculara formaları Belediye Başkanı Osman OKUMUŞ tarafında hediye edilerek takdim edildi.

Tüm giderlerin Türkoğlu Belediyesi tarafından karşılandığı müsabakalarda, Belediye Başkanı Osman OKUMUŞ, turnuvanın sağlık, dostluk ve kardeşlik ortamı içerisinde geçmesini temenni etti ve takımlara başarılar diledi.

Başkan OKUMUŞ sözlerine; Amacımız bütün mahallelerde yediden yetmişe insanlarımızı sporla tanıştırmak, sporla kaynaştırmaktı. Voleybol turnuvasına 32 takım burada müsabakalara katılıyor. Sonucunda inşallah 1.,2. Ve 3. Leri de futbolda olduğu gibi topluca güzel bir ödül, Çanakkale gezisi ile ödüllendireceğiz. Türkoğlu Belediyesi teknik anlamda yaptığı güzel çalışmaların yanında özellikle sosyal ve sportif alanlarda da güzel çalışmalara imza atıyor. Zaten geldiğimiz günden bu yana spor alt yapısını oluşturduk. Bölgesel anlamda spor tesisleri, spor kompleksleri yaptık. Dört tane spor kompleksimiz, 20 ye yakında halı sahamız var. 5. Spor Kompleksimizi inşallah bu ay Yeşilyöre mahallemize ihale ediyoruz. Onu da bitirdiğimiz takdirde Orçan bölgesinin spor yapabileceği, yüzme yapabileceği aydınlatmalı futbol sahaları ve piknik mesire alanlarında vakit geçirebileceği güzel bir tesis olacak. Aynı zamanda bulunduğumuz bu spor kompleksi içerisinde önümüzdeki birkaç ay içerisinde butik gençlik merkezi ihalesine de çıkacağız.

Sporun adresi ve merkezi Kahramanmaraş’ta Türkoğlu’

Spor toto başkanlığının destekleriyle gerek futbol da, gerek voleybol da ve okçuluk da iddialıyız. 17 yıldır zaten güreşlere ağırlık veriyoruz. Bu hafta sonu oturarak voleybol turnuvası yapıldı, yaklaşık 250 sporcunun katıldığı. Yani sporun adresi ve merkezi Kahramanmaraş’ta Türkoğlu, ekibimizle birlikte gençlerin hem sportif anlamda hem de ahlaki anlamda sahiplenilmesi açısından önemsiyoruz.

Bu vesile ile bugün voleybol müsabakalarına katılan 32 takıma teşekkür ediyorum. Ve hepsine başarılar diliyorum. İlk üçe giren takımı inşallah Konya, Bursa ve Çanakkale gezisi ile ödüllendireceğiz.

Anahtar Kelimeler:
SporunMerkezi Türkoğlu
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