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Stadyum gelin gibi süslendi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğanın katılacağı 7. Olağan Kahramanmaraş İl Kongresinin yapılacağı 12 Şubat stadyumunda hazırlıklara son nokta konuldu.

Stadyum gelin gibi süslendi

Stadyum gelin gibi süslendi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğanın katılacağı 7. Olağan Kahramanmaraş İl Kongresinin yapılacağı 12 Şubat stadyumunda hazırlıklara son nokta konuldu.

07 Kasım 2020 Cumartesi 12:59
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğanın katılacağı 7. Olağan Kahramanmaraş İl Kongresinin yapılacağı 12 Şubat stadyumunda hazırlıklara son nokta konuldu.

Gece boyunca Türk bayrakları, parti flaması ve Erdoğan'ın posterleriyle bir gelin gibi süslenen Kahramanmaraş 12 Şubat stadyumundaki hazırlıkları genel başkan yardımcısı Mahir Ünal Dulkadiroğlu, ilçe belediye Başkanı Necati Okay ve parti görevlileri ile gece kontrol etti.



Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ta katılacağı 4'üncü il kongresi ikinci defa 12 Şubat stadyumunda yapılıyor.

TÜRKİYEDE İLK OLMUŞTU

2006 yılında 12 Şubat stadyumunda yapılan kongre Türkiye tarihinde ilk stadyumda yapılan kongre olmuştu. Kahramanmaraşlılar şimdi
Cumhurbaşkanlarını yakından görmek için heyecanla bekliyor.

Son Güncelleme: 07.11.2020 15:14
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