Sürücüler dikkat! Araç muayene istasyonlarında artık ona bakılmayacak

Ülkemizde uzun süredir uygulanan yaz lastiği ve kış lastiği kontrolü uygulamasına son verildi. TÜVTÜRK tarafından yapılan açıklamada, bundan sonra araç muayenesinde lastik türünün değil, sadece lastik diş derinliğinin dikkate alınacağı belirtildi.

Periyodik muayene için lastik diş derinliğinin en az 1,6 mm olması gerektiği, Yola Elverişlilik Muayenesi'nde ise alt sınırın 2 mm olduğu ifade edildi. Araç muayenesinde lastik diş derinliklerinin dijital kumpaslarla ölçüleceği belirtildi.

LASTİK DİŞİNDE 3 MM ALTI TEHLİKELİ

TÜVTÜRK, lastik diş derinliği ile ilgili araştırmalara da dikkat çekti. Araştırmalara göre, tehlike sınırı kabul edilen 3 mm diş derinliğinin altına inen lastiklerde su tahliye kapasitesinin yüzde 70 oranında azaldığı, fren mesafesinin yüzde 30 oranında arttığı ve direksiyon hakimiyetinin yeni bir lastiğe göre 6-7 kat düştüğü belirtildi.

UYGULAMA OLUMLU TEPKİ ALDI

Söz konusu karar, araç sahipleri üzerindeki baskıyı azaltırken olumlu tepkiler aldı. Araç sahipleri, yaz ve kış lastiği değişim süreçlerinin karmaşık ve masraflı olduğunu, bu durumun ise bir yük getirdiğini ifade ediyordu.