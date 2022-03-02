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TBMM'de çok gizli savaş toplantısı!

TBMM Genel Kurulu, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeleri kapalı oturumda görüşecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bölgedeki gelişmelerle ilgili milletvekillerini bilgilendirecek, gizli görüşme tutanakları 10 yıl boyunca sır olarak saklanacak. Konuşulanların devlet sırrı olarak kabul edilecek görüşmede milletvekillerine yardımcı olmak amacıyla sağır ve dilsiz kavaslar görev yapacak.

TBMM'de çok gizli savaş toplantısı!

TBMM'de çok gizli savaş toplantısı!

TBMM Genel Kurulu, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeleri kapalı oturumda görüşecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bölgedeki gelişmelerle ilgili milletvekillerini bilgilendirecek, gizli görüşme tutanakları 10 yıl boyunca sır olarak saklanacak. Konuşulanların devlet sırrı olarak kabul edilecek görüşmede milletvekillerine yardımcı olmak amacıyla sağır ve dilsiz kavaslar görev yapacak.

02 Mart 2022 Çarşamba 16:29
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Tbmm Genel Kurulu, Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturuma geçti. Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, birleşimin başlangıcında yürütmenin, Ukrayna'da yaşanan son gelişmelere ilişkin gündem dışı söz talebi olduğunu aktardı. Bu isteği yerine getireceğini belirten Adan, talep olması halinde siyasi partilere de söz hakkı vereceğini söyledi.

KAPALI OTURUMA GEÇİLDİ

Adan, yürütme için 20, Mecliste grubu bulunan siyasi parti temsilcileri için 10 ve grubu bulunmayan bir milletvekili için 5 dakika konuşma süresi tanıyacağını belirtti. Adan, daha sonra, AK Parti Grubu'nun, oturumun kapalı yapılmasına ilişkin önergesini oylamaya sundu. Önergenin kabul edilmesinin ardından Adan, Genel Kurul Salonu'nda bulunabilecek üyeler dışında salonun boşaltılmasını istedi. Daha sonra kapalı oturuma geçildi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU VEKİLLERİ BİLGİLENDİRECEK

Kapalı oturumda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgedeki gelişmelerle ilgili milletvekillerini bilgilendirecek.

TUTANAKLAR 10 YIL SAKLANIYOR

TBMM'de en son 3 Mart 2020'de Bahar Kalkanı Harekatı yürütülen İdlib'deki gelişmelerin görüşülmesi için kapalı oturum yapılmıştı. Gizli görüşme tutanakları 10 yıl boyunca sır olarak saklanıyor. Milletvekillerinin toplantıya ilişkin açıklama yapması da yasaklanıyor. Toplantıda konuşulanlar devlet sırrı olarak kabul edilecek.

SAĞIR VE DİLSİZ KAVASLAR GÖREV YAPACAK

Görüşmede milletvekillerine yardımcı olmak amacıyla sağır ve dilsiz kavaslar görev yapacak.

Son Güncelleme: 02.03.2022 18:40
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TBMMde çok Gizli Savaş Toplantısı!
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