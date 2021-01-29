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Terör örgütünün gizli arşivinde bulundu! Anestezi teknikeri pkk'lı çıktı...

PKK'ya yönelik bir operasyonda ele geçen örgütün gizli arşivinde Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesinde anestezi teknikerliği yapan İmdat Karadağ'ın terörist kıyafetleriyle örgüt kamplarında çekilmiş fotoğrafları bulundu. Karadağ açığa alınıp tutuklandı ve hakkında örgüt üyesi olmak suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Terör örgütünün gizli arşivinde bulundu! Anestezi teknikeri pkk'lı çıktı...

Terör örgütünün gizli arşivinde bulundu! Anestezi teknikeri pkk'lı çıktı...

PKK'ya yönelik bir operasyonda ele geçen örgütün gizli arşivinde Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesinde anestezi teknikerliği yapan İmdat Karadağ'ın terörist kıyafetleriyle örgüt kamplarında çekilmiş fotoğrafları bulundu. Karadağ açığa alınıp tutuklandı ve hakkında örgüt üyesi olmak suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

29 Ocak 2021 Cuma 13:22
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Lice'nin Yalımlı Köyü Hevsel mezrasında 3 ay önce 3 korumasıyla öldürülen ve 10 Milyonluk kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde Özel güç sorumlusu Amara kod adlı Müzeyyen Aydınlı'nın üzerinde ele geçen şifreli örgüt arşivinden bir kamu görevlisi daha çıktı. Örgüt kampında silahlı teröristlerle birlikte çekilen fotoğraflar ve açık kimlik bilgilerinin incelenmesiyle bu kişinin Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesinde anestezi teknikeri olan İmdat Karadağ olduğu tespit edildi.

Karadağ açığa alındı, ardından tutuklandı. Şifresi kırılan ve çözümü yapılan dokümanda, Karadağ'ın Mazlum Serhat kod adını kullandığı, örgüte katıldığı tarih gibi bilgiler yer aldı. Dokümanda Karadağ'ın örgüte katıldıktan sonra ağır makineli tüfek, kalaşnikof, Roketatar, el bombası ve tabanca eğitimi aldıktan sonra tekrar Diyarbakır'a döndüğü, 2008 yılında tutuklanıp 4 ay cezaevinde kaldığı belirtiliyor.

UZAKTAN KUMANDALI BOMBA EĞİTİMİ DE ALMIŞ

Dokümanın devamında Karadağ'ın telefon devresi, oto alarm zamanlayıcı gibi uzaktan kumandalı bombalı eylemler için de özel eğitim aldığı bilgisine yer verildi. İmdat Karadağ'ın 4 yıl önce öldürülen Berhudan kod adlı terörist Veysel Demiral ile dağda çekilen fotoğrafları da bulundu. Ele geçen bilgi belgeler üzerine tutuklanan İmdat Karadağ suçunu itiraf etmek zorunda kaldı.

Karadağ, "Suriye'de DEAŞ'ın kadın ve çocukları kaçırıp öldürdüğü görüntülerden etkilenmiştim. Suriye'ye gitmek istedim. Örgüt üyeleri benim talebini kabul etti, ancak bindiğimiz araçla Lice'ye gittik. Arazide yürürken iki silahlı teröristle karşılaştık. Bunlar bizi alıp 10 kişilik terörist gruba teslim etti. Bana örgüt kimliği verdiler" dedi.

Son Güncelleme: 29.01.2021 18:15
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