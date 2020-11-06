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Tsunaminin vurduğu Sığacık'taki 500 yıllık Osmanlı kalesi zarar gördü

İzmir'de yıkıma neden olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan tsunami, Sığacık Kalesi'nde hasara yol açtı. Surlarındaki taşların yere düştüğü kalenin bir duvarının yıkılma tehlikesi altında olduğu belirtildi.

Tsunaminin vurduğu Sığacık'taki 500 yıllık Osmanlı kalesi zarar gördü

Tsunaminin vurduğu Sığacık'taki 500 yıllık Osmanlı kalesi zarar gördü

İzmir'de yıkıma neden olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan tsunami, Sığacık Kalesi'nde hasara yol açtı. Surlarındaki taşların yere düştüğü kalenin bir duvarının yıkılma tehlikesi altında olduğu belirtildi.

06 Kasım 2020 Cuma 15:57
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İzmir'de yıkıma neden olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan tsunami, Sığacık Kalesi'nde hasara yol açtı. Surlarındaki taşların yere düştüğü kalenin bir duvarının yıkılma tehlikesi altında olduğu belirtildi.

Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından oluşan tsunami nedeniyle Sığacık Mahallesi'nde 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda tekne, ev ve iş yeri zarar gördü. Deniz suyunun 2 metre yükseldiği bölgede, Osmanlı döneminde 1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle yaptırılan Sığacık Kalesi de tsunamiden olumsuz etkilendi.

Geçmişte bir deniz üssü olarak hizmet veren kalenin surlarındaki taşlar, yere döküldü. Kalenin Barbaros Kapısı adı verilen bölümündeki bir duvarda da yıkılma tehlikesi olduğu belirlendi. Duvarın çevresi önlem amacıyla güvenlik şeridiyle kapatıldı.

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