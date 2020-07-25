Twitter'a ücretli üyelik geliyor!

Elon Musk, Bill Gates, Apple ve daha birçok onaylı hesap üstünden bitcoin dolandırıcılığı için sahte mesajlar atılmıştı. Twitter tarihinin en büyük skandalının detayları gün geçtikçe çıkmaya devam ediyor. Fakat şimdiki gelişme ise popüler platformun hacklenmesiyle ilgili değil. Son havadislere göre Twitter reklam gelirleri düştüğü için ücretli abonelik sistemini hayata geçirmeyi planlıyor. Twitter CEO'su da bu durumu onayladı.

Mikroblog sitesi Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey, ücretli bir model üzerinde çalışmaya başladıklarını doğruladı. Dorsey, yıl sonuna kadar birkaç farklı üyelik modelini deneyeceklerini söyledi.

Yatırımcılarla yapılan toplantının ardından konuşan Dorsey, "Birinin Twitter'a ücret ödemesini istemek çıtayı çok yükseğe koymak demek. Şu an çok erken keşif aşamasındayız" dedi.

Abonelik modeli ve reklam işlerinin birbirini tamamlaması gerektiğini belirten Dorsey, "İnsanların ödeme duvarlarını yönetmesine yardımcı olan bir dünya olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Ücretli sisteme geçişe dair haberler, Twitter'ın, 'Gryphon' adı verilen abonelik projesi kapsamında New York ofisinde çalışacak yazılım mühendisleri aradığına dair ilan vermesinin ardından başladı.

Twitter'ın reklam gelirleri salgın döneminde yüzde 23 oranında azalarak 562 milyon dolara geriledi.

Bu, Twitter'ın platforma ücretli abonelik opsiyonunu eklemek için başlattığı ilk çalışma değil. Şirket, 2017 yılında da kullanıcıların ve küçük işletmelerin tweetlerine erişimi artırmak için abonelik modelini test etmişti. Bu proje kapsamında aylık 99 dolar ücret karşılığında ücretli üyelerin paylaşımlarının söz konusu hesabı takip etmeyen kişiler tarafından da görülmesi imkanı sunulması planlanıyordu.

Ancak Twitter konuyla ilgili yaptığı anket sonrası projeyi rafa kaldırma kararı almıştı. (Sputnik Türkiye)