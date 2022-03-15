Ünlü deprem uzmanından korkutan uyarı! Maraş Türkoğlu hattı dikkatli olmalı

AFAD verilerine göre saat 15:38’de Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

PROF. DR. GÖRÜR, DEPREMİ DEĞERLENDİRDİ

Korkutan depremin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür, şu ifadeleri kullandı;

“7’NİN ÜZERİNDE DEPREM ÜRETMİŞ”

Görür, “Arkadaşlar Çelikhan/Taşdamlar'da 4,5'lik deprem oldu. Elazığ depreminden sonra ben Çelikhan-Erkenek hattı tehlike altına girdi dikkat edilmeli diye sürekli uyarmaya başladım. Bu hat 1893'de 7'nin üzerinde deprem üretmiş” dedi.

“ÖNE ÇEKMİŞ OLABİLİR”

Korkutan depremle ilgili uyarıda bulunan Görür, “Bugünkü deprem beklediğimiz depremi öne çekmiş olabilir” ifadelerini kullandı.

HARİTA PAYLAŞIP UYARDI

Depremle ilgili harita da paylaşan Görür, şu ifadeleri kullandı;

“Yeni olan deprem Çelikhan-Erkenek fay kolunun doğu ucunda. KAF'ın Sivrice- Pütürge hattı 2020 Elazığ depremi ile kırılmıştı. Ben Elazığ depreminin Çelikhan- Erkenek hattına stres transferi yapmış olabileceğini söylemiştim. Çelikhan- Erkenek ve Maraş Türkoğlu hattı dikkatli olmalı.”