Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş Gençlik Turnuvası Başlıyor
Kahramanmaraş Gençlik Turnuvası Başlıyor
Pazarcık-Yumaklıcerit Mahallesi Kanalizasyon Hattı Çalışmaları Devam Ediyor
Pazarcık-Yumaklıcerit Mahallesi Kanalizasyon Hattı Çalışmaları...
Maraş’ın Mücadelesi Anadolu’da Direnişin Fitilini Ateşledi
Maraş’ın Mücadelesi Anadolu’da Direnişin Fitilini...
Başkan Okay’dan 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Mesajı
Başkan Okay’dan 12 Mart İstiklal...
Vali Coşkun’dan 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Mesajı
Vali Coşkun’dan 12 Mart İstiklal...

Ünlü deprem uzmanından korkutan uyarı! Maraş Türkoğlu hattı dikkatli olmalı

Adıyaman'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Görür, "Bugünkü deprem beklediğimiz depremi öne çekmiş olabilir" dedi.

Ünlü deprem uzmanından korkutan uyarı! Maraş Türkoğlu hattı dikkatli olmalı

Ünlü deprem uzmanından korkutan uyarı! Maraş Türkoğlu hattı dikkatli olmalı

Adıyaman'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Görür, "Bugünkü deprem beklediğimiz depremi öne çekmiş olabilir" dedi.

15 Mart 2022 Salı 13:19
banner459

AFAD verilerine göre saat 15:38’de Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

PROF. DR. GÖRÜR, DEPREMİ DEĞERLENDİRDİ

Korkutan depremin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür, şu ifadeleri kullandı;

“7’NİN ÜZERİNDE DEPREM ÜRETMİŞ”

Görür, “Arkadaşlar Çelikhan/Taşdamlar'da 4,5'lik deprem oldu. Elazığ depreminden sonra ben Çelikhan-Erkenek hattı tehlike altına girdi dikkat edilmeli diye sürekli uyarmaya başladım. Bu hat 1893'de 7'nin üzerinde deprem üretmiş” dedi.

“ÖNE ÇEKMİŞ OLABİLİR”

Korkutan depremle ilgili uyarıda bulunan Görür, “Bugünkü deprem beklediğimiz depremi öne çekmiş olabilir” ifadelerini kullandı.

HARİTA PAYLAŞIP UYARDI

Depremle ilgili harita da paylaşan Görür, şu ifadeleri kullandı;

“Yeni olan deprem Çelikhan-Erkenek fay kolunun doğu ucunda. KAF'ın Sivrice- Pütürge hattı 2020 Elazığ depremi ile kırılmıştı. Ben Elazığ depreminin Çelikhan- Erkenek hattına stres transferi yapmış olabileceğini söylemiştim. Çelikhan- Erkenek ve Maraş Türkoğlu hattı dikkatli olmalı.”

Anahtar Kelimeler:
Ünlü Deprem Uzmanından Korkutan Uyarı! Maraş Türkoğlu Hattı Dikkatli Olmalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tübitak Uzay 76 Kişi İstihdam Edecek
Tübitak Uzay 76 Kişi İstihdam Edecek
Uzman çavuşun feci ölümü!
Uzman çavuşun feci ölümü!
Sporun, Merkezi Türkoğlu
Sporun, Merkezi Türkoğlu
Kahramanmaraş’ta termik santralinde iş kazası
Kahramanmaraş’ta termik santralinde iş kazası
Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: “Kadınlar, yaşamın kaynağı, renkleri ve değerleridir”
Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: “Kadınlar, yaşamın kaynağı, renkleri ve değerleridir”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber