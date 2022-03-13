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Uzman çavuşun feci ölümü!

Hatay'da görev yapan 23 yaşındaki uzman çavuş, nişanlısıyla görüntülü konuştuğu sırada şaka yapmak amacıyla tabancasının tetiğine basınca kurşun başına isabet etti. Ağır yaralanan uzman çavuş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uzman çavuşun feci ölümü!

Uzman çavuşun feci ölümü!

Hatay'da görev yapan 23 yaşındaki uzman çavuş, nişanlısıyla görüntülü konuştuğu sırada şaka yapmak amacıyla tabancasının tetiğine basınca kurşun başına isabet etti. Ağır yaralanan uzman çavuş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

13 Mart 2022 Pazar 14:45
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Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, uzman çavuş Doğukan Ok (23), evinde nişanlısı E.U. ile telefonda görüntülü konuşurken elindeki tabanca ile şaka yapmak için tetiğe bastı.

AĞIR YARALANAN UZMAN ÇAVUŞ HAYATA TUTUNAMADI

Tetiğe basmasıyla kafasından ağır yaralanan uzman çavuş, silah arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Ok, hayatını kaybetti. Ok'un cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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Uzman çavuşun Feci ölümü!
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