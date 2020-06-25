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Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem

Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

25 Haziran 2020 Perşembe 15:25

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamaya göre, saat 13.03'te merkez üssü Van'ın Özalp ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Van Valisi Bilmez: Can kaybımız yok

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

İlçe merkezinin yanı sıra bağlı köylerde de tarama çalışmalarının yürütüldüğünü aktaran Bilmez, şunları kaydetti:

"Özalp merkez ve köylerinde yaptığımız taramada bir köyümüzde bir evimiz kısmen yıkıldı, bunun dışında bir can kaybımız yok. Ancak bazı mahallelerde hasar gören evlerin evlerin olduğu ilk bilgisini aldık. Ekiplerimiz sahaya doğru hareket etti. Bölgede hasar tespit çalışmalarına arkadaşlarımız başladı."

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AFAD İl Müdürü Osman Uçar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı ile depremin yaşandığı bölgeye hareket etti.

Bilmez ve beraberindekiler, helikopterle gittiği bölgede, depremin etkili olduğu mahallelerde havadan inceleme yaptı.

Bakan Soylu: Köyler taranıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Van'ın Özalp ilçesindeki depreme ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Van'da 13.03'te meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde Özalp merkezde yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor. Şu ana kadar köylerden sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var. Gelişmeler Van Valiliği ve AFAD Başkanlığımızca kamuoyuna bildirilecektir. Geçmiş olsun."

Anahtar Kelimeler:
VanDepremözalp
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