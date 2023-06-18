Whatsapp kullananlar çok sevinecek! Beklenen özellik sonunda geldi

WhatsApp, Facebook tarafından satın alınmış olan bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. WhatsApp, kullanıcıların metin mesajları, sesli ve görüntülü aramalar, fotoğraflar, videolar, belgeler ve sesli mesajlar gibi çeşitli iletişim araçlarıyla birbirleriyle iletişim kurmasını sağlar. Uygulama, internet bağlantısı gerektiren ve telefon numarasıyla kayıt yapılmasını gerektiren bir yapıya sahiptir.

WhatsApp'ın kullanımı oldukça yaygındır ve dünya genelinde milyarlarca aktif kullanıcısı bulunmaktadır. Uygulama, kullanıcıların kişilerini telefon rehberiyle senkronize ederek, kayıtlı kişilerine kolayca mesaj göndermelerini sağlar. Grup sohbetleri oluşturma, medya paylaşma, konum paylaşma ve sesli mesaj gönderme gibi özellikleri de mevcuttur. WhatsApp, güvenli bir iletişim sağlamak için end-to-end şifreleme kullanır, bu da kullanıcıların mesajlarının yalnızca alıcıları tarafından okunabileceği anlamına gelir. Ayrıca, WhatsApp üzerinden yapılan aramalar da sesli ve görüntülü olarak şifrelenir.

WhatsApp'ın birçok platformda kullanılabilen mobil ve masaüstü sürümleri bulunmaktadır. Kullanıcılar, telefonlarından veya bilgisayarlarından WhatsApp'ı kullanarak anlık mesajlaşma ve iletişim imkanına sahiptirler.

WHATSAPP KULLANANLAR ÇOK SEVİNECEK! BEKLENEN ÖZELLİK SONUNDA GELDİ: HEMEN DENEYİN

Her geçen gün daha fazla kullanıcıya sahip olan mesajlaşma platformu; videolu mesaj özelliğini açıkladı. iOS ve Android kullanan beta kullanıcıları tarafından bu özellik büyük bir ilgi ile test ediliyor. Açıklanan bu yeni özellik sayesinde, videolu mesajların anlık olarak kaydedilebileceği belirtiliyor.

WHATSAPP HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR

Bu hafta yeni gelen özelliğini açıklayan platform, İOS ve Android uygulamalarca test edilip denen özellik sayesinde videolar 60 saniye boyunca kaydedilebileceğini açıkladı. Seçili beta kullanıcıları tarafından test edilen yeni videolu mesajlaşma özelliğinin ilerleyen günlerde ise kademe kademe diğer kullanıcılara da sunulacağı belirtiliyor.

WHATSAPP 'TAN YENİ ÖZELLİK

Videolu mesaj özelliğinin kullanılabilmek için WhatsApp'ın son sürümünün yüklü olması gerekmekte. Sohbet ekranına giriş yapılıp, mikrofon simgesine tıklanıldığında bu simgenin kameraya dönüşmesi gerekiyor. Eğer mikrofon simgesi kameraya dönüşürse videolu mesaj özelliğinin aktif olduğu anlaşılabilir.