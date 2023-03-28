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Yardımcıoğlu’ndan depremzede esnaflara destek çağrısı: Deprem, nace kodu ayırt etmeden vurdu!

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, deprem bölgesinde esnaflara verilen faizsiz destek kredilerinin belli Nace koduna sahip işletmelere verildiğine dikkat çekerek; depremin Nace kodu ayırt etmeksizin bölgedeki tüm işletmelere az veya çok zarar verdiğini söyledi.

Yardımcıoğlu’ndan depremzede esnaflara destek çağrısı: Deprem, nace kodu ayırt etmeden vurdu!

Yardımcıoğlu’ndan depremzede esnaflara destek çağrısı: Deprem, nace kodu ayırt etmeden vurdu!

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, deprem bölgesinde esnaflara verilen faizsiz destek kredilerinin belli Nace koduna sahip işletmelere verildiğine dikkat çekerek; depremin Nace kodu ayırt etmeksizin bölgedeki tüm işletmelere az veya çok zarar verdiğini söyledi.

28 Mart 2023 Salı 18:06

Yardımcıoğlu, deprem sonrası sosyal ve ekonomik hayatın normalleşmesine ilişkin açıklamalarda bulunarak teşvik ve desteklerle depremzede esnafın desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Depremin etkilediği bölgelerde 6. Teşvik bölgesinin kurallarının uygulanacağını belirten Yardımcıoğlu, bunun iyi bir gelişme olduğunu ancak yeterli gelmeyeceğini ifade etti.

Ticaret Bakanı’nın işletmelere faizsiz kredi sözünden bankaların hâlâ haberi yokmuş gibi davranıldığını aktaran Yardımcıoğlu, asrın felaketini yaşayan depremzede esnafa asrın felaketinin yaralarını saracak büyüklükte ve çapta teşvik ve destek sisteminin hayata geçirilmesini istedi.

“BU ŞEHİR YÜZYILIN DEPREMİNİ YAŞADI”

Yardımcıoğlu, “Genelde deprem bölgesinin özelde Kahramanmaraş’ımız için büyük işletmelerin ve küçük işletmelerin ayağa kaldırılması için hemen hemen her esnaf grubuna dokunacak destekler açıklanmalı. Depremin vurduğu bölgelerde teşvik sisteminin 6. bölgesinin kuralları uygulanacak. Bu iyi bir şey fakat yeterli değil. Bu destekler uygulanmalı ama ekstrası olmalı. 6. Bölge kapsamındaki işletmeler az gelişmiş olabilir ama bu şehir yüzyılın depremini yaşadı. Bu unutulmamalı. İşletme kalmadı bu şehirde” dedi.

“KÜÇÜK İŞLETMELERE VERİLEN BİR ŞEY MAALESEF YOK”

En son ticaret bakanı tarafından işletmelere faizsiz verileceği söylenen bir milyon liralık krediden bankaların hala haberinin olmadığını dile getiren Yardımcıoğlu, şöyle konuştu: “Bu faizsiz kredi uygulamasının belli Nace koduna sahip işletmelerin bu kapsama alındığını üzülerek gördük. Bu uygulama çok saçma ve eksik oldu. Çünkü deprem Nace kodu ayırt ederek işletmeleri yok etmedi, tüm işletmeleri vurdu. Dolayısıyla deprem bölgesindeki her işletme bu kapsama alınmalıydı ve tek kriter bilanço ve gelir tablosu büyüklükleri olmalıydı. Ayrıca bu destekler büyük ölçekli işletmeler için, sanayi işletmeleri için bile kafi değilken küçük işletmelere verilen bir şey maalesef yok. Bu işletmeler bu şehrin evlerine ekmek götürme derdi olan kişilerin işyerleri. Bu küçük esnafa işyerlerini açabilmeleri için, dükkanların içini onarabilmeleri için muhakkak bir işletme sermayesi desteği en az bir yıl ödemesiz ve belli tutarın altına düşmeyen bir rakam olarak kamuoyunun ilgisine ve başvurusuna sunulmalıdır.”

“DESTEKLERİN HANGİ İŞLETMELERE VERİLECEĞİ HANGİ KISTASLAR ESAS ALINARAK BELİRLENDİ?”

Teroride toptan ticaretin desteklendiğini ancak perakende ticarette desteğe yer verilmediğini belirten Yardımcıoğlu, şunları kaydetti: “Teoride toptan ticarete destek var ama perakende ticarete destek neden yok? Halı yıkamacıya var oto yıkamacıya yok. Kriter ne? Tüm bu işletmelerin hesap ve mali verileri ile ilgilenen mali müşavirler neden yok? Bu desteklerin hangi işletmelere verileceği hangi kıstaslar esas alınarak belirlendi? Lütfen. Bu şehir yüzyılın depremini yaşadı ve bu yürürlüğe koyulduğu söylenen destek uygulamasında çok eksiklikler var. İvedilikle düzeltilmesi gerek. Özellikle seçim dönemi öncesinde daha bir dikkat edilmeli.”

Son Güncelleme: 28.03.2023 18:45
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Nace Kodu Ayırt Etmeden Vurdu!Yardımcıoğlu’ndan Depremzede Esnaflara Destek çağrısı: Deprem
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