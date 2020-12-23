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Yeni doğan bebeğini böyle çöpe attı!

Çanakkale'de kan donduran bir olay yaşandı.

Yeni doğan bebeğini böyle çöpe attı!

Yeni doğan bebeğini böyle çöpe attı!

Çanakkale'de kan donduran bir olay yaşandı.

23 Aralık 2020 Çarşamba 13:26
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Yenidoğan bir erkek bebeğin çöp konteynerine atılmasına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarında, yaşadığı binadan elinde bir poşetle çıkan E.Ç'nin uzaklaştığı, dönüşe poşetin olmadığı görülüyor.

Merkeze bağlı Kepez beldesi Şenkartal 28. Cadde'de konteynerde bir bebeğin bulunması ve ardından hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Anne E.Ç'nin (22), erkek arkadaşı M.P. (21) ile birlikteliklerinin iki yıldır sürdüğü ve evlenmeyi planladıkları, hamile kalmasından sonra da ailesinden korktuğu için bunu gizlediği ve M.P'nin doktora gitme teklifini reddettiği öne sürüldü.

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olan E.Ç'nin, eğitiminde aldığı bilgilerle evlerinin tuvaletinde doğum yaptıktan sonra bir poşete koyduğu bebeği evin bulunduğu caddedeki çöp konteynerine attığı iddia edildi.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarında, yaşadığı binadan elinde bir poşetle çıkan E.Ç'nin uzaklaştığı, dönüşe poşetin olmadığı görülüyor.

E.Ç. ve M.P'nin ardından, evin tuvaletini temizledikleri ve suç delillerini yok ettikleri iddiasıyla genç kadının annesi D.Ç. (44) ve babası A.Ç. (47) de polis tarafından gözaltına alındı.

Kepez beldesinde dün akşam bir çöp konteynerinden bebek sesi duyan vatandaşların durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine yapılan incelemede bulunan erkek bebek, tedavi altına alındığı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri, bebeğin annesi E.Ç. ve onun erkek arkadaşı M.P'yi gözaltına almıştı.

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