Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı Gaziantep’in Kurtuluşunun 100’üncü yılını kutladı
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr....
UGİYAD’dan Muharrem Sarıkaya’ya Tokat Tepkisi, ‘Tokat’ın Yeri Türkiye Haritasıdır’
UGİYAD’dan Muharrem Sarıkaya’ya Tokat Tepkisi,...
Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti'nden (KMAGC) Muharrem Sarıkaya'ya tepki!
Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti'nden (KMAGC)...
Başkan Mahçiçek, İstiklal şairimizi andı
Başkan Mahçiçek, İstiklal şairimizi andı
Altınşehir MTAL, otizmli çocuklara spor salonunu açtı
Altınşehir MTAL, otizmli çocuklara spor...

Yerli aşıya kullanım izni çıktı

Sağlık Bakanlığı'nın 25 Kasım'da acil kullanım için başvuruda bulunduğu yerli aşı TURKOVAC'a acil kullanım izni çıktı. Bu sonucun ardından Türkiye'nin yerli aşısı da koronavirüsle savaşta vatandaşın hizmetine sunulacak.

Yerli aşıya kullanım izni çıktı

Yerli aşıya kullanım izni çıktı

Sağlık Bakanlığı'nın 25 Kasım'da acil kullanım için başvuruda bulunduğu yerli aşı TURKOVAC'a acil kullanım izni çıktı. Bu sonucun ardından Türkiye'nin yerli aşısı da koronavirüsle savaşta vatandaşın hizmetine sunulacak.

22 Aralık 2021 Çarşamba 12:30
banner459

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığının 2022 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, yerli aşı TURKOVAC için Acil Kullanım Onayına başvurulduğunu açıklamıştı. Bakanın açıklamasının üzerinden yaklaşık 1 ay geçmesinin ardından tüm Türkiye'nin merakla beklediği haber geldi. TURKOVAC için Acil Kullanım Onayı resmen verilmiş oldu.

"YIL BİTMEDEN YAYGIN KULLANIMA GEÇİLECEK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hedeflerinin yıl bitmeden yaygın kullanıma geçmek olduğunu belirterek, şunları ifade etmişti: Konuşmama başlamadan önce milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli COVID-19 inaktif aşımız TURKOVAC bugün itibarıyla Acil Kullanım Onayına müracaat etmiştir. Yıl bitmeden yaygın kullanıma geçeceğini umut ediyorum. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim."

Anahtar Kelimeler:
Yerli Aşıya Kullanım Izni çıktı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye bu 3 çocuğu konuşuyor!
Türkiye bu 3 çocuğu konuşuyor!
Havada korku dolu anlar!
Havada korku dolu anlar!
Bakan Kasapoğlu Kahramanmaraş’ta
Bakan Kasapoğlu Kahramanmaraş’ta
Kar çilesi başladı!
Kar çilesi başladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bu görüntüye tepki: 'Artık yeter' çığlığı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bu görüntüye tepki: 'Artık yeter' çığlığı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber