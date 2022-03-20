Yorumlarınıza dikkat edin! Kahramanmaraş'ta sosyal medyadan hakarete dava

Avukat Serpil Yabanoğlu, bir sosyal medya platformundaki fotoğrafa yaptığı yoruma, E.A'nın hakaret içerikli cevap verdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

E.A. yorumunda, “Sen ne aptalsın, caminin ismini soruyorsun. Tüh yazık. Sen biliyor musun caminin adını tatlı su sazanı?” ifadelerini kullandı.

Şikayet üzerine soruşturma başlatan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli E.A hakkında "hakaret" suçlamasıyla iddianame hazırladı.

E.A'nın 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilerek dava açıldı.

Kahramanmaraş 9. Asliye Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmada, müşteki Serpil Yabanoğlu hazır bulunurken sanık E.A katılmadı.

Yabanoğlu'nun beyanın dinlenmesinin ardından hakim, sanık E.A'nın talimatla ifadesinin alınmasına karar verip duruşmayı erteledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yabanoğlu, buradaki amacının sosyal medya üzerinde insanların yapılan yorumlarda bir başkasının şahsına yönelik hakaret içerikli yazı, söz ve eylemin cezasız kalmamasını istediğini belirtti.