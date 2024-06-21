Yusuf Yiğit Duman’dan sansasyonel single!

Rapçi Yusuf Yiğit Duman, yeni single’ı “ Yusuf Yiğit Duman, Sincerely “ ile gündemde.

YİĞİT DUMAN RÜZGARI

Bir süredir sessizliğini koruyan ve gündemle alakalı yorumlar yapmaya da ara veren sanatçı Yiğit Duman’ın sessizliğinin arkasındaki sebep belli oldu; rapçi, yeni parçası üzerine düşüp yoğun bir çalışma evresinin ardından single’ını yayınladı. Şarkının kısa sürede hit olması yanında, Instagram’ın dünya çapında ve en büyük sayfalarında Yiğit Duman rüzgarı esmeye başladı. Sanatçı, “ Yusuf Yiğit Duman, Sincerely “ teklisiyle adeta her yerde.

DÜNYA ÇAPINDA ERİŞİM

Yusuf Yiğit Duman, Sincerely en meşhur sayfalardan olan WhatsOnRap ve Eminemfiles’ta henüz ilk gününden paylaşıldı. Şarkıya tonlarca yorum yağarken en çok Yiğit Duman’ın Arda Güler ile birlikte Türkiye’nin en büyük gurur kaynağı oldukları görüşü ağır bastı. Şarkının kapağının The Eminem Show kapağına benzemesi ise çok konuşulan konulardan biri oldu, zira aynı zamanda şarkı kapağında yüzü belli olmayan sarı saçlı kişinin Eminem olduğu görüşü çokça savunuldu.

HIZLA EN TEPEYE

Yusuf Yiğit Duman’ın arkasındaki destekçilerin kim olduğu çokça tartışılırken bir anda ciddi yükseliş yakalaması spekülasyonlara da neden oldu. Sanatçının ani yüksek başarısı “ illüminati desteğinin payı büyük “ , “ son dönemde her tarafta seni görüyorum “ tarzında yorumlara sebebiyet verdi. Yusuf Yiğit Duman, gündeme adeta bomba gibi düştü.