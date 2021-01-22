Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Online Okumalar Yetişkinlerle Devam Ediyor
Online Okumalar Yetişkinlerle Devam Ediyor
Dulkadiroğlu’ndan Parke ve Bazalt Tamiratı
Dulkadiroğlu’ndan Parke ve Bazalt Tamiratı
KSÜ rektörü Niyazi Can, Üniversitelerarası Kurul Toplantısına Katıldı
KSÜ rektörü Niyazi Can, Üniversitelerarası...
Büyükşehir Alzheimer Farkındalığı Projesinde Öncü Oldu
Büyükşehir Alzheimer Farkındalığı Projesinde Öncü...
Tuzlama Çalışmaları Devam Ediyor
Tuzlama Çalışmaları Devam Ediyor

Zeytinyağının içinden çıkanlar pes dedirtti!

Son günlerde artan yağ fiyatları sıklıkla gündeme gelirken, bu sefer de zeytinyağı ile ilgili skandal bir haber gündem oldu. Zeytinyağındaki yaşanan tağşişi değerlendiren Gıda Mühendisi Ebru Kayıran, "İnsan sağlığı için en zararlısı palm yağını kullanıyorlar. Motorin yağının bile çıktığı görüldü" dedi.

Zeytinyağının içinden çıkanlar pes dedirtti!

Zeytinyağının içinden çıkanlar pes dedirtti!

Son günlerde artan yağ fiyatları sıklıkla gündeme gelirken, bu sefer de zeytinyağı ile ilgili skandal bir haber gündem oldu. Zeytinyağındaki yaşanan tağşişi değerlendiren Gıda Mühendisi Ebru Kayıran, "İnsan sağlığı için en zararlısı palm yağını kullanıyorlar. Motorin yağının bile çıktığı görüldü" dedi.

22 Ocak 2021 Cuma 18:30
banner459

Ülkemizde son günlerde artan yağ fiyatları sıkça gündeme gelirken, şimdi de zeytinyağında yapılan tağşişler pes dedirtti. CNN Türk'te yayınlanan 'Müfettiş' adlı programın bu bölümünde ise yapılan tağşişler ele alındı.

"YARIM KİLO ZEYTİNYAĞI YARIM KİLO BAŞKYA YAĞ KATILIYOR"

Zeytinyağında iki türlü hile olduğunu aktaran Gıda Mühendisi Dr. Yasin Özdemir, "Ya taklit ürün ya da içinde yarım kilo zeytinyağı yarım kilo başka yağ katılan ürünler. Yani tağşiş yapılıyor" ifadelerine yer verdi.

TÜKETİCİ NELERE DİKKAT ETMELİ?

Tüketicinin zeytinyağı alırken dikkat etmesi gerekenlere de değinen Özdemir, "Tüketicinin dikkat etmesi gerekenlerin başında ürünün üretim izninin olması, etiketinde bilgilerin eksiksiz olması, serin bir ortamda depolanmış olması en başta akla gelenler. Uygunsuz pet şişelerde zeytinyağına zararlı maddeler karışabiliyor" dedi.

"MOTORİN YAĞININ BİLE ÇIKTIĞI GÖRÜLDÜ"

Programda değerlendirmelerde bulunan başka bir Gıda Mühendisi Ebru Kayıran'ın dedikleri ise herkesi şoke etti. Kayıran, "Pamuk yağını çok rahatlıkla kullanıyorlar, bitkisel yağlar kullanıyorlar, fındık ve mısır yağları kullanılıyor. İnsan sağlığı için en zararlısı palm yağını kullanıyorlar. Motorin yağının bile çıktığı görüldü. Ülkemizde yeni dönemde bazı fırsatçılar bunu kullanıyorlar" şeklinde konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü iş adamına eşinden 15 milyonluk şantaj!
Ünlü iş adamına eşinden 15 milyonluk şantaj!
Facebook Türkiye kararını verdi
Facebook Türkiye kararını verdi
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tecavüz tepkisi
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tecavüz tepkisi
Sivilce ile hayatı karardı!
Sivilce ile hayatı karardı!
Mersin'de aile hekimi virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Mersin'de aile hekimi virüs nedeniyle hayatını kaybetti

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber