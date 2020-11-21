Kahramanmaraş edebiyat ödülleri sahiplerini buldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, ‘Edebiyat Ödülleri’ programıyla sona erdi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve İmran Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hanifi Toptaş, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Niyazi Can, Genel Sekreter Rüstem Keleş, şair ve yazarlar ile vatandaşlar katıldı.

Sözün Başkentindeyiz

Sunuculuğunu Bahadır Yenişehirlioğlu ile Mehmet Zeyd Yıldız’ın gerçekleştirdiği ‘Edebiyat Ödülleri Gecesi’, şairlerin şiir dinletisiyle başladı. Ardından Yücel Arzen ve orkestrası tarafından muhteşem bir konser verildi. Necip Fazıl Kısakürek’in eserlerinin de yer aldığı repertuarı seslendiren Arzen, ‘Sözün, kelimenin ayaklarının yere bastığı şehirdir Kahramanmaraş. Bu topraklarda kelimeye verilen önem fevkalede’ diye konuştu. Yücel Arzen ve orkestrasının performansı ayakta alkışlandı.

Edebiyat Ailemize Hayırlı Olsun

Program, jürisinde Rasim Özdenören, İskender Pala, Kemal Sayar, Fatih Andı, Mevlana İdris, Necip Tosun ve Güray Süngü’nün yer aldığı Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri’nin açıklanmasıyla devam etti. Jüri adına selamlama konuşması yapan Güray Süngü, ‘2019 yılında yayımlanmış eserler dikkate alındı. Bu programda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Kahramanmaraş’a ve edebiyat ailemize hayırlı olsun’ diye konuştu.

Yılın Kültür Edebiyat Platformu: Mücerret

İlk olarak Bahaettin Karakoç anısına Yılın Dijital Kültür Edebiyat Platformu Ödülü açıklandı ve ‘Mücerret’ ödüle layık görüldü. Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Niyazi Can’dan ödülü alan Mücerret Yayın Editörü İsmail Halis, ‘Burada ödül almak çok büyük bir onur. Kahramanmaraş’ta bu ödülü almak bizim için çok anlamlı. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum’ dedi.

Yılın Çocuk Edebiyatı: Evrendeki Son Hazine/Figen Yaman Coşar

Cahit Zarifoğlu anısına Yılın Çocuk Edebiyatı Ödülü’nün sahibi Evrendeki Son Hazine isimli kitabıyla Figen Yaman Coşar oldu. Ödülü programa katılamayan Yazar Coşar adına Mevlana İdris’e Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hanifi Toptaş takdim etti.

Yılın Öykü Kitabı: Herkesten Sonra Gelen/Emin Gürdamur

Rasim Özdenören adına Yılın Öykü Kitabı Ödülü, Herkesten Sonra Gelen kitabıyla Emin Gürdamur’a verildi. Ödülünü AK Parti Milletvekili İmran Kılıç’tan alan Gürdamur, ‘Kitabımı bu ödüle layık gören herkese şükranlarımı sunuyorum. Kahramanmaraş’ı böyle bir nitelikli etkinlikle buluşturan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum’ dedi.

Yılın Romanı: Nekro Porta/Meliha Öz

Tahsin Yücel anısına Yılın Romanı Ödülü sahibi ise Meliha Öz oldu. Yazar Öz’e Nekro Porta Ölüler Kapısı kitabıyla layık görüldüğü ödülünü AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel takdim etti. Meliha Öz, ‘Kitabım için Kahramanmaraş’tan ses geldi. Edebiyat dünyasından bahsediyorsak oranın başkenti Kahramanmaraş’tır. Bu sebeple Kahramanmaraş’ta bu ödülü almak çok daha kıymetli. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum’ dedi.

Yılın TV Programı: Edebiyat Söyleşileri/Ahmet Murat

Abdurrahim Karakoç anısına Yılın TV Edebiyat Programı Ödülü’nün sahibi ise ‘Edebiyat Söyleşileri’ ile Ahmet Murat Özel oldu. Geceye katılamayan Özel’in ödülünü ise İsmail Kılıçarslan’a Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay takdim etti. Kılıçarslan, ‘Ahmet Murat’ın herkese çok selamı var. Onun bir sözünü ifade etmek isterim: ‘Şair şiirini yazarken kimseye sormuyor, iyi ki!’ diye konuştu.

Yılın Araştırma Kitabı: Aklı Kamaştıran Belagat Kasırgası Safahat’ın Yankıları/Ahmet Özalp

Nuri Pakdil anısına Yılın Araştırma Kitabı Ödülü, Aklı Kamaştıran Belagat Kasırgası Safahat’ın Yankıları kitabıyla Nuri Ahmet Özalp’e verildi. Ödülünü Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş’ten alan Özalp, ‘Bu ödülü Mehmet Akif ve Nuri Pakdil’in aziz hatıralarına armağan ediyorum. Bugün burada olmaktan büyük memnuniyet duydum, herkese çok teşekkür ediyorum’ dedi.

Yılın Şiir Kitabı: Sevgililer ve Bir Daha Sevemeyecekler İçin Küçük Şiirler ve Diğerleri/Cevdet Karal

Erdem Bayazıt anısına Yılın Şiir Kitabı Ödülü’nün sahibi Sevgililer ve Bir Daha Sevemeyecekler İçin Küçük Şiirler ve Diğerleri ile Cevdet Karal oldu. Geceye katılamayan Karal’ın ödülünü Şair Yusuf Genç, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker’in elinden aldı.

Yılın Edebiyat Dergisi: Mahalle Mektebi

Yedi Güzel Adam anısına Yılın Edebiyat Dergisi Jüri Özel Ödülü ise Mahalle Mektebi’nin oldu. Genel Yayın Yönetmeni Ulvi Kubilay Dündar, Yazı İşleri Müdürü Abdullah Kasay, Yayın Danışmanları Abdullah Harmancı ve Köksal Alver olan dergiye ödülü AK Parti Milletvekili Ahmet Özdemir takdim etti. Ulvi Kubilay Dündar, ‘Yanımızda olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu programı organize eden Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum’ dedi.