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Kahramanmaraş’ta Kurtuluş Ruhu Tiyatroyla Okullara Taşındı

Kurtuluş Haftası kapsamında okullarda sergilenen Çat Kapı Tiyatro etkinliğini izleyen Başkan Hayrettin Güngör, “102 yıl önce kahraman ecdadımızın kurtuluşumuza vesile olan duruşunu gençlerimize daha iyi aktarabilmek için ‘Çat Kapı Tiyatro’ etkinliği gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın tepkileri çok güzel. Ecdadımızın vermiş olduğu Milli Mücadeleyi unutmayacağız ve unutturmayacağız” dedi.

Kahramanmaraş’ta Kurtuluş Ruhu Tiyatroyla Okullara Taşındı

Kahramanmaraş’ta Kurtuluş Ruhu Tiyatroyla Okullara Taşındı

Kurtuluş Haftası kapsamında okullarda sergilenen Çat Kapı Tiyatro etkinliğini izleyen Başkan Hayrettin Güngör, “102 yıl önce kahraman ecdadımızın kurtuluşumuza vesile olan duruşunu gençlerimize daha iyi aktarabilmek için ‘Çat Kapı Tiyatro’ etkinliği gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın tepkileri çok güzel. Ecdadımızın vermiş olduğu Milli Mücadeleyi unutmayacağız ve unutturmayacağız” dedi.

10 Şubat 2022 Perşembe 10:40
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Milli Mücadelenin 102. yıl dönümü kapsamında düzenlenen ‘Çat Kapı Tiyatro’ oyununu izlemek için 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret etti. Oyuncuların, Milli Mücadele kahramanlarını canlandırdığı oyun öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi. Öğrencilere Avukat Mehmet Ali Bey’in kaleme aldığı Âlem-i İslam’a Hitap Beyannamesi hediye edildi. Tiyatro gösterisi sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Oyuncu arkadaşlarımız bugün bizlere Milli Mücadelemizin önemli kahramanlarını canlandırdı. Bundan tam 102 yıl önce yaşanan o önemli olayı bizler için kısa bir şekilde özetlediler. Bu sene kurtuluşumuzun 102. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu vesileyle tekrar şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize de hayırlı ve uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Milli Mücadelemizi Unutmayacağız, Unutturmayacağız

Kurtuluş Haftası’nda etkinliklerin büyük bir coşkuyla devam ettiğini vurgulayan Başkan Güngör, “İki senedir 12 Şubat Kurtuluş Bayramımızı Kurtuluş Haftası olarak kutluyoruz. Kurtuluş Haftası kapsamında çeşitli konser, tiyatro gösterileri, konferans, söyleşi, halk oyunları gösterileri gibi etkinlikler düzenliyoruz. Bu haftayı tüm hemşehrilerimizle birlikte büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Kurtuluş Haftası’nda özellikle gençlerimiz için etkinlikler düzenlemeye çalışıyoruz. Geçlerimize Milli Mücadelemizi, kahramanlarımızı ve yapılan fedakârlıkları anlatarak bunu geleceğe aktarmaya çalışıyoruz. ‘Çat Kapı Tiyatro’ oyunu da gençlerimize bu olayı anlatmak için organize edilmiş çok anlamlı bir etkinlik. Oyuncular çat kapı bir sınıfa giriyorlar ve Milli Mücadele döneminde yaşanan tarihi olayları öğrenciler için canlandırmaya çalışıyorlar. Ecdadımızın vermiş olduğu Milli Mücadelemizi unutmayacağız ve unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş’ta Kurtuluş Ruhu Tiyatroyla Okullara Taşındı
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