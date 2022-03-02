Kahramanmaraş’ta Mart Kültür Sanat Etkinlikleri Açıklandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri takvimi yayımlandı. Bu kapsamında, ay boyunca tiyatro gösterilerinden söyleşiye, konferanstan konsere kadar pek çok etkinlik Kahramanmaraşlılarla buluşacak. Etkinlikler, 6 Mart Pazar günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde saat 13.00 ve 15.00’da iki seans şeklinde sahnelenecek olan ‘Susam Sokağı’ adlı çocuk oyunuyla başlayacak. Mart Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek diğer bir etkinlikte ise ‘İhtiyar Kedi Garfi’ isimli çocuk oyunu miniklerle buluşacak. Etkinlik, 13 Mart Pazar günü saat 13.00 ve 15.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Sahne Maraş Rüzgârı

Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri 3 farklı oyunla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sahne Maraş öğrencileri ilk olarak 27 Mart Pazar günü ‘Benim Güzel Pabuçlarım’ adlı çocuk oyunuyla perdelerini açacak. Saat 13.00 ve 15.00’da iki seans şeklinde düzenlenecek tiyatro gösterisi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde miniklerle buluşacak. Sahne Maraş oyuncuları aynı gün saat 19.00’da ise ‘Bir Evlenme Teklifi Ayı’ adlı oyunla seyirci karşısına çıkacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan etkinliğe 13 yaş ve üzeri vatandaşlar katılabilecek. Oyuncular, 28 Mart Pazartesi günü ise ‘Kiralık Budalası’ isimli yetişkin tiyatrosunu sahneleyecek. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 20.00’da başlayacak.

Nurullah Genç

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında 10 Mart Perşembe Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Şair Nurullah Genç söyleşisi gerçekleştirilecek. Moderatörlüğünü Ömer Yalçınova’nın üstleneceği program saat 20.00’da başlayacak.

Akbaba ile Mehmet Akif Konuşulacak

Etkinlik takvimi kapsamında, 12 Mart Cumartesi günü Yazar Fatih Akbaba ile ‘Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek ve İstiklal Marşı’ temalı söyleşi programı düzenlenecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik saat 15.00’da kültür sanat dostlarıyla buluşacak.

Mustafa Tatcı

Etkinlik takvimi kapsamında düzenlenecek diğer bir programda ise 19 Mart Cumartesi günü Yazar Mustafa Tatcı, sanatseverlerle bir araya gelecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik saat 14.00’da başlayacak.

Kemal Sayar ile Kendimiz Olmak

Diğer bir etkinlikte ise 22 Mart Salı günü Yazar Kemal Sayar, ‘Kendimiz Olmak, Kendimiz Kalmak’ isimli söyleşi programıyla kültür sanat dostlarının karşısına çıkacak. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek program saat 20.00’da başlayacak.

Fatih Çıtlak Kahramanmaraş’ta

24 Mart Perşembe günü ise İlahiyatçı – Yazar M. Fatih Çıtlak Kahramanmaraşlılarla buluşacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik 18.00’da başlayacak.

Saliha Erdim

Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek diğer bir etkinlikte Yazar Saliha Erdim, 26 Mart Cumartesi günü saat 13.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle bir araya gelecek.

Uğur Batı

Mart Kültür Sanat Etkinlikleri 31 Mart Perşembe günü düzenlenecek olan Prof. Dr. Uğur Batı konferansıyla noktalanacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 19.00’da başlayacak.

Birbirinden Renkli Etkinlikler Düzenleniyor

Mart Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ‘Resim ve Kadın’ isimli çalıştay düzenlenecek. Resim sanatının önemli isimlerinden olan Müfide Kadri ve Aliye Berger’in merkezde tutulacağı etkinlik, resim sanatının büyülü dünyasını keşfetmek isteyen sanatseverleri bekliyor. 8 Mart Salı günü saat 11.00’da Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilecek etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar 0533 440 30 46 ve 0530 925 71 20 numaralı telefonlar üzerinden başvuru yapabiliyor.

Cengiz Özkan Sahne Alacak

Takvim kapsamında düzenlenecek diğer bir etkinlikte ise, 16 Mart Çarşamba günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde saat 20.00’da Türk Halk Müziği’nin büyük sesi Cengiz Özkan Kahramanmaraşlılarla buluşacak.

Vatandaşlar Davet Edildi

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Mart ayı boyunca konser, tiyatro gösterileri, konferans ve söyleşi gibi pek çok etkinlik düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında, birbirinden ünlü isimler Kahramanmaraşlılarla buluşmaya geliyor. Çocuk ve yetişkin tiyatrolarımız yine ücretsiz biletli olacak. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen etkinliklere vatandaşlarımızın ilgisi bizleri çok mutlu etti. Mart ayı boyunca düzenlenecek olan etkinliklere tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.