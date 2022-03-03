KSÜ’de Türk Sanat Müziği Konseri sanatseverlerin beğenisini topladı

KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonunda gerçekleştirilen konser programına üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Pak, akademik ve idari personel, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Şef Mehmet Bülent Paköz yönetimindeki Akşam Sefası Türk Sanat Müziği Topluluğu hanende ve sazendeleri birbirinden güzel Türk sanat müziği eserlerini icra ettiler.

Birçok farklı makamda eserlerin icra edildiği gecede Şef Mehmet Bülent Paköz, insan ve makam arasındaki ilişki hakkında bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulundu. Müziğin, birbiriyle uyum ve ahenk içindeki bütünden bağımsız bir yerde olmadığını ifade eden Paköz, “Müzik bütün yaşamın ve büyük resmin bir parçasıdır.” diye konuştu.

Birbirinden kıymetli Türk sanat müziği eserlerinin icra edildiği, sanatseverlerin büyük beğenisini toplayan programın sonunda üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can tarafından Şef Mehmet Bülent Paköz’e teşekkür belgesi verilirken, Akşam Sefası Türk Sanat Müziği Topluluğu üyelerine de çiçek takdim edildi.

Üniversitemize teşrifleri ve birbirinden güzel eserleri icraları için Şef Mehmet Bülent Paköz ve Akşam Sefası Türk Sanat Müziği Topluluğu hanende ve sazendelerine teşekkür eden Rektör Can, katılım sağlayan sanatseverlere de şükranlarını sundu.