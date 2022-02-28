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Kültür Sanat Etkinliklerinde Tatcı ve Kılıç Söyleşisi

Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Yazar Mustafa Tatcı ve Tasavvuf Profesörü Mahmut Erol Kılıç, kültür sanat dostlarıyla buluştu.

Kültür Sanat Etkinliklerinde Tatcı ve Kılıç Söyleşisi

Kültür Sanat Etkinliklerinde Tatcı ve Kılıç Söyleşisi

Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Yazar Mustafa Tatcı ve Tasavvuf Profesörü Mahmut Erol Kılıç, kültür sanat dostlarıyla buluştu.

28 Şubat 2022 Pazartesi 08:33
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri birbirinden renkli programlara devam ediyor. Etkinlik takvimi kapsamında usta kalem Mustafa Tatcı, ‘Yunus Emre Okulu’ konferansıyla kültür sanat dostlarıyla buluştu. Yunus Emre’yi farklı perspektiflerden inceleyen birçok eser kaleme alan Tatcı, “Yunus Emre, hem yaşadığı dönemde hem de vefat ettikten sonra pek çok yazar ve şaire ilham kaynağı olmuş, yol göstermiştir. Tasavvuf edebiyatının önde gelen isimlerinden bir tanesidir. Ayrıca Yunus Emre, İslam anlayışını Türkçe olarak anlatması dolayısıyla Türkçe’ye farklı anlamlar ve mana kazandırmıştır” ifadelerini kullandı.

Anadolu İrfanı

Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen diğer bir programda ise Tasavvuf Profesörü Mahmut Erol Kılıç Kahramanmaraşlılarla bir araya geldi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Anadolu İrfanı’ adlı söyleşiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Moderatörlüğünü Ömer Yalçınova’nın yaptığı söyleşide konuşan Kılıç, “Anadolu, üzerinde yaşadığımız topraklara verilen isimdir. Ancak toprak bakidir. Atalarımız Anadolu’ya gelirken farklı milletlerle ve toplumlarla temas etmiştir. Dolayısıyla Anadolu topraklarına yerleştiğimizde temsil ettiğimiz İslam ile Orta Asya’daki İslam anlayışı farklılık gösteriyor. İrfan, insan yetiştirme ocağıdır. Yani insanın bireysel gelişimini sağlamasıdır. Yaşadığımız coğrafyada geçmişimizden gelen o kıymetli irfanı korumalı ve geliştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

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Kültür Sanat Etkinliklerinde Tatcı Ve Kılıç Söyleşisi
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