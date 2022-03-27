Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek’ten Kütüphaneler Haftası mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Kütüphaneler Haftası mesajı
Kütüphane Haftası Etkinlikleri Start Aldı
Kütüphane Haftası Etkinlikleri Start Aldı
Tiyatroseverler ‘Delibahar’a Yoğun İlgi Gösterdi
Tiyatroseverler ‘Delibahar’a Yoğun İlgi Gösterdi
Kahramanmaraş’la Gurur Duyuyoruz
Kahramanmaraş’la Gurur Duyuyoruz
Kahramanmaraş’ta gıda güvenliği eğitimi
Kahramanmaraş’ta gıda güvenliği eğitimi

Kütüphane Haftası Etkinlikleri Start Aldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından, 58. Kütüphane Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 1 Nisan Cuma gününe kadar birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikler kitapseverlerle buluşacak.

Kütüphane Haftası Etkinlikleri Start Aldı

Kütüphane Haftası Etkinlikleri Start Aldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından, 58. Kütüphane Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 1 Nisan Cuma gününe kadar birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikler kitapseverlerle buluşacak.

27 Mart 2022 Pazar 09:59
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 58. Kütüphane Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda, birbirinden renkli ve eğitici etkinlikler Kahramanmaraşlılarla buluşturulacak. Etkinlikler, 24 Mart Perşembe günü KSÜ İlahiyat Fakültesi’nde düzenlenen ‘Hayatım Kitap’ adlı konferansla start aldı. Programa öğretim görevlileri ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Yine etkinlikler kapsamında, yıl boyunca Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinden en fazla kitap alarak okuyan kullanıcılara yönelik şehir turu düzenlendi. 28 Mart Pazartesi günü ise Yazar Serdar Yakar, saat 15.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde okurlarla bir araya gelecek.

Yazarlar Kitapseverlerle Buluşuyor

Etkinlik takvimi kapsamında 29 Mart Salı günü kütüphanede okuma ve yazar – okur bulaşması etkinlikleri gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, Yazar Nuri Yıldız saat 10.30’da Karacasu Halk Kütüphanesi’nde kitapseverlerle bir araya gelecek. Yine aynı gün saat 13.30’da Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz. Halk Kütüphanesi’nde Yazar Ali Gemci, okurlarla buluşacak. 29 Mart Salı günü gerçekleştirilecek son programda ise Yazar Salman Kapanoğlu, saat 14.30’da Sezai Karakoç Halk Kütüphanesi’nde kitapseverlerle bir araya gelecek.

Yazar Okur Buluşması

Etkinlik takviminin en yoğun olduğu 30 Mart Çarşamba günü ise kitapseverler programlara doyacak. 30 Mart Çarşamba günü birbirinden değerli yazarlar Kahramanmaraşlılarla buluşacak. Bu kapsamda, Doğan Arık, Hanifi Yılmaz, Ramazan Avcı, Nusret Şan, Yüksel Horasan, İbrahim Gülsü, Ercan Kozanoğlu, Nusret Alperen, Abdulhakim Eren ve Ömer Baydemir ile yazar – okur buluşması gerçekleştirilecek.

Kitapseverler Davet Edildi

58. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında 1 Nisan Cuma gününe kadar gezici kütüphane özellikle kırsal bölgelerde kitaba ulaşmakta zorluk çeken öğrencilerle buluşacak. Yine hafta boyunca çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca hafta boyunca Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinde okuma etkinlikleri düzenlenecek. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Hafta boyunca devam edecek etkinliklerimize tüm kitapseverler davetlidir” ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Kütüphane Haftası Etkinlikleri Start Aldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bafta 2022 Ödülleri Sahiplerini Buldu
Bafta 2022 Ödülleri Sahiplerini Buldu
Şair Genç, ‘Hayaller Hayatı Anlamlandırır’
Şair Genç, ‘Hayaller Hayatı Anlamlandırır’
Etkinlikler ‘Susam Sokağı’ İle Başlıyor
Etkinlikler ‘Susam Sokağı’ İle Başlıyor
KSÜ’de Türk Sanat Müziği Konseri sanatseverlerin beğenisini topladı
KSÜ’de Türk Sanat Müziği Konseri sanatseverlerin beğenisini topladı
Kahramanmaraş’ta Mart Kültür Sanat Etkinlikleri Açıklandı
Kahramanmaraş’ta Mart Kültür Sanat Etkinlikleri Açıklandı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber