Kütüphane Haftası Etkinlikleri Start Aldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 58. Kütüphane Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda, birbirinden renkli ve eğitici etkinlikler Kahramanmaraşlılarla buluşturulacak. Etkinlikler, 24 Mart Perşembe günü KSÜ İlahiyat Fakültesi’nde düzenlenen ‘Hayatım Kitap’ adlı konferansla start aldı. Programa öğretim görevlileri ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Yine etkinlikler kapsamında, yıl boyunca Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinden en fazla kitap alarak okuyan kullanıcılara yönelik şehir turu düzenlendi. 28 Mart Pazartesi günü ise Yazar Serdar Yakar, saat 15.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde okurlarla bir araya gelecek.

Yazarlar Kitapseverlerle Buluşuyor

Etkinlik takvimi kapsamında 29 Mart Salı günü kütüphanede okuma ve yazar – okur bulaşması etkinlikleri gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, Yazar Nuri Yıldız saat 10.30’da Karacasu Halk Kütüphanesi’nde kitapseverlerle bir araya gelecek. Yine aynı gün saat 13.30’da Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz. Halk Kütüphanesi’nde Yazar Ali Gemci, okurlarla buluşacak. 29 Mart Salı günü gerçekleştirilecek son programda ise Yazar Salman Kapanoğlu, saat 14.30’da Sezai Karakoç Halk Kütüphanesi’nde kitapseverlerle bir araya gelecek.

Yazar Okur Buluşması

Etkinlik takviminin en yoğun olduğu 30 Mart Çarşamba günü ise kitapseverler programlara doyacak. 30 Mart Çarşamba günü birbirinden değerli yazarlar Kahramanmaraşlılarla buluşacak. Bu kapsamda, Doğan Arık, Hanifi Yılmaz, Ramazan Avcı, Nusret Şan, Yüksel Horasan, İbrahim Gülsü, Ercan Kozanoğlu, Nusret Alperen, Abdulhakim Eren ve Ömer Baydemir ile yazar – okur buluşması gerçekleştirilecek.

Kitapseverler Davet Edildi

58. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında 1 Nisan Cuma gününe kadar gezici kütüphane özellikle kırsal bölgelerde kitaba ulaşmakta zorluk çeken öğrencilerle buluşacak. Yine hafta boyunca çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca hafta boyunca Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinde okuma etkinlikleri düzenlenecek. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Hafta boyunca devam edecek etkinliklerimize tüm kitapseverler davetlidir” ifadelerine yer verildi.