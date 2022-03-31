Ressam Erkan Kılıç’ın kuş bakışı resimleri hayran bırakıyor!

Kimi yetenekler gün yüzüne çıkabilmek için yalnızca keşfedilmeyi bekler, işte Erkan Kılıç’ta bu yeteneklerden yalnızca bir tanesi.

İlkokul yıllarında resim öğretmenin yeteneğini keşfetmesiyle Resim sanatına adım atan genç ressam, Kahramanmaraş’ta aldığı üniversite eğitiminin ardından kariyerine sayısız sergi ve başarı sığdırdı.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimini inşaatlarda çalışarak sürdürmek zorunda kalan genç yetenek, şimdilerde doğayı hedef alıp vuracak bir savaş uçağın kamerasından esinlenip, kuş bakışı çizimleri tuvaline aktarıyor.

“SANAT VE ZANAAT’ A OLAN İLGİM ÇOCUKLUĞUMDA GELİŞTİ”

Sanata olan ilgisinin çocukluk döneminde başladığını aktaran Erkan Kılıç;

“1999 yılında Iğdır merkezde doğdum. Babam çiftçilik ve inşaat ustalığı yapıyor. Kendimi bildiğinden beri aileme yardımcı olmak için babamın yanında uzun bir süre çalıştım. Mahallemdeki Mehmet Çavuş Ortaokulun da okurken, Erzurumlu Resim hocam yeteneğimi keşfetti.

Resim hocam benim Iğdır Güzel Sanatlar lisesine gitmemi söyledi. Çocukluğumdan beri çizmeyi çok severim. Ailem de hiç resim eğitimi almamış fakat çizim yapabilen ve eski eşyaları kullanılabilir hale getiren yeni tasarım yapan bir sürü akrabam var. Bu ortam içinde büyüdüm. Sanat ve zanaat’ a olan ilgim çocukluğumda gelişti. Her ne kadar ailem bana karşı çıksa da hocamın tavsiyesi üzerine güzel sanatlar lisesine başvuru yaptım ve dereceyle kazandım.

Orada aldığım eğitimden sonra, 2018 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini kazandım.

Ailemin maddi sıkıntısından dolayı Kahramanmaraş da malzeme ve kira giderleri için bulgur ve un değirmeninde 2,5 yıl çalıştım. İlk yıl hiç bursum olmadığı için çok sıkıntılı geçti benim için. Pandemi çıktıktan sonra eğitimimi uzaktan memleketimde devam ettim.

Aynı zamanda inşaatta fayans ustalığına başladım. Okul açıldıktan sonra tekrar Maraş'a döndüm. Yoğun bir şekilde resim sergilerine ve yarışmalarına katılmaya başladım. Şuan üç resim yarışmasında dört tane sergileme ödülü aldım.

Aynı zamanda resimlerini müzayedelerde satmaya başladım. Bu başarımı gören ailemin önceki düşünceleri değişti ve arkamda durmaya başladılar.” Diye konuştu.

“SANATLA FARKINDALIK YARATMAYA ÇALIŞIYORUM”

Çizdiği remilerle ilgili de bilgiler aktaran Erkan Kılıç; “Resimlerimde kuş bakışı haritaları resmediyorum. Yer yer mabet, doğayı hedef alıp vuracak bir savaş uçağın kamerasından esinlenip tuvalime aktarıyorum. Bundan dolayı bazı tablolarıma hedef işareti yerleştiriyorum. Bu tarza beni sürükleyen hadise şudur:

Dünyada savaşlar her daim olmuştur. Kimileri devlet kurmak için, kimileri para için, kimileri de din için savaşmıştır. Fakat savaş hukukunu benimseyen devlet veya bireyler savaş anında mabetleri, ağaçları, hayvanları, kadınlara ve çocuklara zarar vermeden savaşmıştır. Bu savaş ahlakının günümüzde bozulması beni derinden etkiledi ve bunu düzeltme çabası içerisinde sanatla farkındalık yaratmaya çalışıyorum.” şeklinde konuştu.

Ressam Erkan Kılıç’ın başarıları;

Güzel Sanatlar öğrenci topluluğu karma resim sergisi K.S.Ü. – G.S.F. -2019

Öğretmenler günü online karma resim sergisi K.S.Ü – G.S.F -2021

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi 15 Temmuz ruhu resim yarışması sergileme ödülü- 2021

10 Kasım Atatürk’ü anma online karma çağdaş sanat sergisi CAP Galeri -2021

Necmettin ERBAKAN Üniversitesi Çatalhöyük resim yarışması sergileme ödülü -2022

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 17. Üniversite öğrencileri için resim yarışması sergileme ödülü -2022

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 17. Üniversite öğrencileri için resim yarışması sergileme ödülü -2022