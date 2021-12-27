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Vehbi Vakkasoğlu bugün Kahramanmaraş’ta!

Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında usta yazar Vehbi Vakkasoğlu 27 Aralık Pazartesi (bugün) söyleşi programında sevenleriyle bir araya gelecek.

Vehbi Vakkasoğlu bugün Kahramanmaraş’ta!

Vehbi Vakkasoğlu bugün Kahramanmaraş’ta!

Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında usta yazar Vehbi Vakkasoğlu 27 Aralık Pazartesi (bugün) söyleşi programında sevenleriyle bir araya gelecek.

27 Aralık 2021 Pazartesi 10:15
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri, birbirinden usta isimleri ağırlamayı sürdürüyor.

Takvim kapsamında, pek çok inceleme ve eğitim kitabının altında imzası bulunan Eğitimci – Yazar Vehbi Vakkasoğlu söyleşi etkinliğinde sevenleriyle buluşacak. 27 Aralık Pazartesi günü (bugün) saat 13.30’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte “Mehmet Akif ve Türkiyesi” başlığında konuşulacak. Kültür Spor ve Turizm Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada tüm vatandaşların etkinliğe davet edildiği bildirildi.

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Vehbi Vakkasoğlu Bugün Kahramanmaraş’ta!
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