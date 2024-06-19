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Yiğit Duman’ın global yeni single’ı “Yusuf Yiğit Duman, Sincerely“ yayınlandı 

Sanatçı Yusuf Yiğit Duman, İngilizce dilinde olan ve global olarak piyasaya sürülen yeni projesi ile tekrar gündemde. 

Yiğit Duman’ın global yeni single’ı “Yusuf Yiğit Duman, Sincerely“ yayınlandı 

Yiğit Duman’ın global yeni single’ı “Yusuf Yiğit Duman, Sincerely“ yayınlandı 

Sanatçı Yusuf Yiğit Duman, İngilizce dilinde olan ve global olarak piyasaya sürülen yeni projesi ile tekrar gündemde. 

19 Haziran 2024 Çarşamba 19:21

Sanatçı Yusuf Yiğit Duman, İngilizce dilinde olan ve global olarak piyasaya sürülen yeni projesi ile tekrar gündemde. 

GÜNDEME ADIM ADIM

Müziğe 13 yaşında Rap / HipHop türü ile merhaba diyen, sahne adıyla Yiğit Duman olarak bildiğimiz sanatçının 19 Haziran 2024 olarak belirlenen tarihte yeni şarkısı “ Yusuf Yiğit Duman, Sincerely “ yayınlandı. Bütün müzik platformlarında yayınlanan şarkının büyük bir başarı ivmesi yakalaması bekleniyor, zira sanatçının 2021’in son gününde yayınlanan klibi “ Bana Anlatma “ sadece 9 saatte 100.000 izlenmeyi aşmıştı. Sanatçının yeni teklisinin önümüzdeki süreçte gündem olması bekleniyor. 

MİKROFONU EMİNEM’DEN TESLİM ALIYOR

Klipsiz olarak sadece görsel kapak çalışmasıyla yayınlanan “ Yusuf Yiğit Duman, Sincerely “ nin şarkı kapağında birçok kişi Eminem’e de gönderme olduğunu düşündü. Kapakta Yiğit Duman’ın sahnede sarı saçlı birinin elinden mikrofonu teslim aldığı temalı görsel tasarım, hem Türk hem yabancı çokça insanın ilgisini çekti.  Bu sarı saçlı kişinin yüzü gözükmüyor, insanlar bu kişinin Eminem’i temsil ettiğini varsayıyor, özellikle de şarkı kapağının Eminem’in “ The Eminem Show “ isimli 2002 yılında yayınlanan albümüyle çok benzediği ve bağlantılı olduğu konuşuluyor. 

GLOBAL PİYASANIN RADARINDA

Yusuf Yiğit Duman WhatsOnRap, Ny Weekly, Digital Journal gibi global HipHop sayfalarının ve haber sitelerinin de radarında. WhatsOnRap, Yiğit Duman’ın yeni şarkısı Yusuf Yiğit Duman, Sincerely’i paylaştı ve detaylarını açıkladı. 
Böylelikle Yusuf Yiğit Duman, tam anlamıyla global piyasaya da oturmuş oldu. Sanatçıya son teklisine ithafen “ Türkiye’nin gururu “ , “ Bizden böyle bir şarkının çıkması bile takdire şayan “ gibi yorumlar geldi.

Son Güncelleme: 19.06.2024 19:48
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