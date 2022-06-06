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‘Adım adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma’ toplantısı Elbistan’da yapıldı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ülke genelinde başlattığı ‘Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma’ toplantısı Elbistan’da yapıldı.

‘Adım adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma’ toplantısı Elbistan’da yapıldı!

‘Adım adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma’ toplantısı Elbistan’da yapıldı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ülke genelinde başlattığı ‘Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma’ toplantısı Elbistan’da yapıldı.

06 Haziran 2022 Pazartesi 11:15
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Toplantıda konuşan MHP’li isimler, CHP ve İYİ Parti’ye sert sözlerle yüklendi. MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, Millet İttifakı için ‘şeytanla bile işbirliği yapma peşinde’ derken MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise, İYİ Parti’ye oy vermenin yanlış olduğunu söyledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantının açılış konuşmasını MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan yaptı.

Başkan Bostan, “Milli mutabakat zeminini dağıtmak isteyen işbirlikçi muhalefet anlayışına karşı bayrak nöbetindeyiz. MHP, milletimizin tüten en son ocağıdır. Şer ittifaklarının kirli oyunlarına boyun eğmeden hak bildiğimiz davamızı sürdüreceğiz” dedi.

Daha sonra mikrofona davet edilen MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan ise, CHP’nin, Atatürk’ün çizgisinden tamamen çıktığını söyledi.

İYİ Parti’ye de yüklenen Başkan Doğan, şöyle devam etti:

“Partinin 6 okundan biri olan milliyetçiliği, Kandilcilik olarak değiştirdiler. Devletçilik okunu, devletin ürettiği her şeye karşı olan mandacılık olarak değiştirdiler. Dün, ülkücüyüm diyenler, içimize sızanlar ve bizden ayrılanlar –bunları söylerken İYİ Parti’ye, CHP’ye oy veren hiçbir kardeşime söylemiyorum- seçmen kitlesine yalan söyleyenler, gizli ittifaklarda pazarlık yapan CHP, İP, HDP, PKK, FETÖ ve kendisini tamamen AB ve ABD’ye adayan zillet ittifakına diyorum. Bunlar, sadece Cumhurbaşkanımıza ve Devlet Bey’imize muhalefetlik yapmıyorlar. Bunların asıl görevi Türk milletine, Türk devletine muhaliftir bunlar.”

MYK Üyesi Abdullah Bahadır Alperen de, “ Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurulduğu günden bugüne kadar birçok badire ile mücadele etmiştir. 2023 Haziran ayında yapılacak seçimler hak ile batılın arasındaki mücadeleye sahne olacaktır” ifadesini kullandı.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise, “CHP, tamamen HDP’nin kontrolüne girmiş durumdadır. Bir adını değiştirmediğini kaldı. Kılıçdaroğlu, partisini kapatıp HDP’ye geçsin. Bu, utanç verici bir durumdur.

İYİ Parti, artık yolunu çizmiştir. İYİ Parti’nin yol arkadaşı CHP’dir, HDP’dir. Meral Akşener’e ‘yuh’ diyorum. Meral Akşener, İmamoğlu’na oy vermeyenleri Haçlılara benzetti. Bu nasıl bir ihanettir. Ülkücünün eskisi yenisi olmaz. Ülkücü ülkücüdür; ülkücünün partisi de Milliyetçi Hareket Partisi’dir. MHP dışındaki hiç kimse ne ülkücüdür ne de Türk milliyetçisidir. Ülkücü yerinde ağırdır. İYİ Parti’ye oy vermek, CHP’ye ve HDP’ye oy vermektir. İhanete göz yummaktır. İYİ Parti’ye oy vermek; ne nedenle olursa olsun yanlıştır” cümlelerine yer verdi.

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncunun ise gündeminde de İYİ Parti ile CHP vardı.

Kalyoncu, şöyle konuştu:

“CHP, PKK’nın uzantısı HDP ile birlikte hem Atatürk’e hem de Türk milletine ihanet etme peşindedir. Karşımızda yer alan ‘Zillet İttifakı’nda CHP’nin askıda milletvekili verdiği bir parti var. Kendi genel başkanlarının ifadesiyle ‘Kereste Herifler Partisi’. Kendilerine İYİ Parti diyorlar. Tıpkı isimlerinde olduğu gibi davranıyorlar. Milliyetçiyiz diyorlar ama Türk milliyetçisi olmadıkları anlaşıldı. Çünkü, milliyetçi bir partinin genel başkanına vatan topraklarında hiç kimse burası ‘Kürdistan’mış’ diyemez. Hiçbir ülkücüye bu laf söylenemez. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ülkede sürekli problem arayışında olan bu ittifak, ülkeyi kötü yerlere götürmek için şeytanla bile işbirliği yapma peşinde. Bunların ortak noktaları Selahattin Demirtaş’a, Osman Kavala’ya özgürlük vermek, vatan hainlerini serbest bırakmak. Bu maddeler üzerinde tümü anlaşıyorlar. Anket şirketlerine sorarsanız bunlar oyun yüzde 100’ünü alıyorlar; Cumhur İttifakı’na da bir şey kalmıyor. Bunlar, anketleri Kandil’de mi yapıyor?”

Programda ayrıca MHP’ye geçen Merkez Partisi Elbistan İlçe Başkanı Hacı Ahmet Özdursun’a rozet takıldı.

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‘Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma Ve Aydınlatma’ Toplantısı Elbistan’da Yapıldı!
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