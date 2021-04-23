Ahmet Zor ülke gündemini değerlendirdi

Ahmet Zor şunları söyledi;

DEPOLARIN BASILDIĞI GÜNLERİ UNUTMAYALIM

"Takım elbiseli bürokratların bayraklarla, törenler eşliğinde dünyada eşi benzeri olmayan sosyal bir devlet gibi halka patates ve soğan dağıtması ekonomimizin düşmüş olduğu hali göstermektedir. Şu noktayı önemle belirtmek isteriz biz halkımıza yardım edilmesin demiyoruz. Pandemi zamanında işinden olan halkımızın aşına ufakta olsa yardım edilmesi elbette bizleri de memnun etmekte. Ancak ifade etmeliyim ki bu durumun müsebbebi de iktidardır. Yönetime geldiklerinden beri çiftçimize gerekli ehemmiyeti göstermeyen iktidar yetkilileri, üretim planlaması yapılması noktasında da sınıfta kalmıştır. Daha geçen yıl patates ve soğanlarını satamayan üreticilerin depolarını basıp terörist, fırsatçı muamelesi yapan hükümet şimdi de farklı bir yöntem izliyor. Burda önemli olan patates soğan dağıtmak değil üreticinin ürünlerini pazarlaması, milletimizin patates soğana muhtaç olmaması.

DEV FABRİKALARIN AÇILIŞLARINI BEKLİYORUZ

Çiftçiye mazotu piyasa fiyatından verip lüks yatlara 1-2 liradan verirseniz, haftada gübreye ilaca zam gelirse çiftçi belini nasıl doğrultsun, fabrikalar açmak yerine kapatırsanız, parayı betona gömerseniz, üretim için gerekli tedbirleri almazsanız dağıtacak patates soğan da bulamazsınız. Biz iktidarı patates soğan dağıtırken değil dev fabrikalar açarken görmek istiyoruz.

Genel Başkanımızın da açıklamalarında belirtmiş olduğu gibi Türkiye'de küçük bir azınlık çok yemekten, israftan, hazımsızlıktan uyuyamazken; büyük bir çoğunluk ise açlıktan, yarın kaygısından, ekmek kavgasından uyuyamıyor. Sözlerimi halk ozanımız Aşık Mahzuni Şerif'in sözleri ile bitirmek istiyorum;

"Yoksulun sırtından doyan doyana

Bunu gören yürek nasıl dayana?

Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana

Bilmem söylesem mi, söylemesem mi?”